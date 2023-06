Oberteuringen vor 1 Stunde

Offizielle Einweihung mit Festakt: Neue Schule ist Lernort und Lebensraum

In die neue Teuringer-Tal-Schule in Oberteuringen sind Schüler und Lehrer bereits nach den Osterferien einzogen. Am Wochenende wurde der Neubau mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür offiziell eingeweiht.