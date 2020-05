Mit einem Gesamtergebnis von 607 980 Euro stellte Oberteuringens Kämmerer Hansjörg Langegger im Gemeinderat den Haushaltsplan 2020 vor. Aufwendungen von rund 13,1 Millionen Euro stehen Erträge in Höhe von rund 13,7 Millionen Euro gegenüber.

Gemeinde profitiert von einmaliger Gewerbesteuernachzahlung

„Das positive Ergebnis ist auf einen Sondereffekt aus einer einmaligen Gewerbesteuernachzahlung von über 3 Millionen Euro zurückzuführen“, erklärte Bürgermeister Ralf Meßmer. Aufgrund der Corona-Krise müsse das übrige Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr erheblich nach unten korrigiert werden, sodass insgesamt 4,5 Millionen Euro veranschlagt werden. Insgesamt plant die Gemeinde in diesem Jahr Investitionen mit einem Gesamtvolumen von knapp 5,4 Millionen Euro.

In welche Vorhaben die 5,4 Millionen Euro fließen sollen

Die größten Positionen sind der Neubau der Schule mit 2 Millionen Euro, die Verlegung der Tennisanlage mit 850 000 Euro, die Erschließung neuer Baugebiete mit 240 000 Euro, Hochwasserschutzmaßnahmen mit 170 000 Euro und neue EDV für das Rathaus mit 100 000 Euro. „In diesem Jahr müssen wir keinen Kredit aufnehmen“, sagte Meßmer. Trotz Corona-Krise könne er aktuell Entwarnung geben.

Erster Haushalt nach neuem kommunalen Haushaltsrecht

Erstmals nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) erstellt, weist der Haushaltsplan Abschreibungen aus. Sie liegen bei 950 000 Euro. „Das müssen wir jetzt erwirtschaften, um generationengerecht zu arbeiten“, erläutert Langegger. Ziel müsse künftig eine Null im Ergebnishaushalt sein.

Kreditaufnahme für Finanzierung der neuen Schule geplant

Für die Finanzierung der neuen Schule plant Oberteuringen, im Jahr 2022 einen Kredit in Höhe von 3,4 Millionen Euro aufzunehmen. „Mit dem Zuschuss in Höhe von 1,8 bis 1,9 Millionen rechnen wir 2023 oder 2024“, so Meßmer. Er sehe strukturell kleine Probleme, da gewisse Einnahmen fehlen würden. „Das heißt, wir müssen sparen oder an der Steuerschraube drehen. So weit sind wir zwar noch nicht, aber das Thema wird auf uns zukommen.“

Eugen Rueß (Freie Wähler) regte an, kleinere Investitionen zu verschieben. „Von Gewerbesteuererhöhungen halte ich nichts. Erst muss die Wirtschaft wieder Fuß fassen“, so Rueß. Sein Fraktionskollege Udo Fritz sprach sich für antizyklische Investitionen aus. Auch er will die Gewerbetreibenden „gut pflegen“. „Sie haben in der Krise Gas gegeben und gute Ideen entwickelt“, betonte er.