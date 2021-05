Oberteuringen Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Musikverein Oberteuringen nimmt rund 150 Bestellungen für das Blütenfest „To go“ entgegen

Es war nur ein kleiner Ausgleich für das ausgefallene Blütenfest, aber die „To go“-Aktion des Musikvereins Oberteuringen kam gut an: Am 1. Mai versorgten die Musiker an einem Drive-in am Musikerheim rund 150 Kunden mit 300 Portionen Wurstsalat und ebenso vielen belegten Seelen.