Ihre 80-Prozent-Stelle teilt Michaela Braun, deren Dienstgeber die Zieglerschen in Wilhelmsdorf sind, auf die beiden Grundschulen in Oberteuringen und Bermatingen auf. „Zu meinen Aufgaben gehört die klassische Einzelfallhilfe für Kinder, die Probleme haben oder welche machen“, berichtet sie. Hinzu komme soziales Training in den Klassen und die sogenannte Gemeinwesenarbeit, das heißt, die Zusammenarbeit mit anderen sozialen Ansprechpartnern in der jeweiligen Gemeinde.

„Es entscheidet sich relativ schnell, ob sie Vertrauen entwickeln oder nicht“, weiß die Sozialpädagogin, die zuvor an der Grundschule Langenargen tätig war. Nach den Ferien stehen in den Klassen Themen wie Freundschaft, gewaltfreie Kommunikation und Zivilcourage an. Schulsozialarbeit ist nicht mehr nur an Brennpunktschulen, sondern auch an Grundschulen etabliert. „Es ist gut, dass wir mittlerweile nicht mehr nur als Feuerwehr zum Einsatz kommen, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist“, sagt Braun.

Kinder sind aufgeschlossen

Probleme gebe es überall, auch in beschaulichen ländlichen Gemeinden. Sowohl in Oberteuringen als auch in Bermatingen sei sie in den ersten Wochen regelrecht überrannt worden von der Vielzahl der Kinder, die einen Gesprächstermin mit ihr wollten. Themen seien zum Beispiel Streit mit den Mitschülern oder Konflikte in der Familie. Mobbing gebe es zwar auch an Grundschulen, spiele aber nicht die große Rolle. „Wichtig ist die Tatsache, dass mein Klient immer das Kind ist und das, was ihm gut tut, im Mittelpunkt steht“, betont Braun.

Markdorf 22 ukrainische Kinder werden inzwischen am Bildungszentrum unterrichtet Das könnte Sie auch interessieren

An ihrer Arbeit mag Michaela Braun, dass Kinder ähnlich wie ein Schwamm ganz viel aufsaugen. „Es ist schön und spannend, herauszufinden, wie das Kind tickt und wie ich es erreichen kann“, schildert die Schulsozialarbeiterin, die selbst zwei Kinder hat und in ihrer Freizeit gerne Motorrad fährt. So entdecke sie auch nach zwölf Jahren im Beruf immer noch neue Dinge. Den Anspruch an sich selbst beschreibt sie dabei als hoch. „Mit dem, was ich mache, muss ich selbst zufrieden sein“, betont sie mit Überzeugung. Immerhin gehe es in ihrem Wirken um das Kind.