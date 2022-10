Einen Mix aus Musik, Literatur und Kunst verspricht das Galeriefest in der Mühle am Samstag, 23. Oktober, ab 11 Uhr bei freiem Eintritt zu werden. Dazu schmeckt das leckere Frühstück, das vom Mühleteam im Gewölbekeller serviert wird.

Gianni Dato lebt für seine Musik: Der Musiker und Gitarrist aus Bermatingen tritt beim Galeriefest auf. | Bild: Gianni Dato

Gianni Dato, Musiker aus der Bodenseeregion mit italienischen Wurzeln, beherrscht mit spielerischer Leichtigkeit, charismatischer Stimme und Gitarrensound sein Fach. „Mal temperamentvoll, mal leise und besinnlich, dann wieder mitreißend – so kennt man ihn und so lebt er seine Musik“, kündigt Irmi Dollansky vom Programmteam der Mühle an.

Autor Julian Biberger liest aus seinem Kriminalroman „Irisblütenmord“. | Bild: Felix Kaestle

Krimis sind Julian Bibergers große Leidenschaft und das Schreiben ist seine Passion. Beim Galeriefest liest er aus seinem fesselnden Kriminalroman „Irisblütenmord“. Vom Malereck in Langenargen über Eriskirch bis Friedrichshafen werden den Zuhörern die Schauplätze vertraut sein. Gelobt wird das Buch als spannend, überwältigend schaurig, mitreißend und bildgewaltig.

Ausstellung mit Plakaten

Auf der Galerie finden die Besucher des Festes eine Ausstellung mit den Veranstaltungsplakaten der vergangenen 20 Jahre in der Mühle. „Sie zeigen die Vielfalt des Kulturprogrammes – Musik in verschiedenen Stilrichtungen, Kabarett, Theater, Inklusionsprogramme, Kindertheater, Ausstellungen, Lesungen und Feste“, sagt Barbara Kensey-Schneider, die die Ausstellungen in der Mühle organisiert und für den Oberteuringer Kunstraum entlang der Rotach verantwortlich ist. Stellvertretend für den Kunstraum haben einige Künstler kleinere Skulpturen für die Ausstellung in der Galerie zur Verfügung gestellt. Außerdem wird es beim Galeriefest eine Fotoshow der drei Mühlen-Fotografen Gerhard Sohns, Torsten Hesse und Paul Wöllhaf geben. Haben sie doch im Laufe der 20 Jahre bei jeder Veranstaltung Fotos von den Künstlern gemacht.

Abwechslungsreiches Programm

Am Samstag, 29. Oktober, kommt um 20 Uhr der Kabarettist Stefan Waghubinger mit seinem Programm „Ich sag ́s jetzt nur zu Ihnen“ in die Mühle. Der Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg sagt von sich, dass er österreichisches Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit betreibt. Freuen kann sich das Publikum auf perfekte Unterhaltung mit grandiosen Wortspielereien auf hohem Niveau.

Kabarettist Stefan Waghubinger kommt am 29. Oktober mit seinem Programm „Ich sag‘s jetzt nur zu Ihnen“ in die Mühle. | Bild: Gero Gröschel

Zwei Wochen später tritt am Samstag, 12. November, um 20 Uhr der Pop- und Jazzchor Voice Affair aus Ravensburg in Oberteuringen auf. Ob bekannte Jazzstandards, Songs aus dem Genre Worldmusic, swingende und groovige Arrangements von Popsongs oder stimmungsvolle Chorballaden – das Ensemble kultiviert bewusst ein breites Spektrum an Stilrichtungen. Mit einem „Acoustic Tribute to Queen“ kommen Mr. Fubulous & Friends am Samstag, 19. November, um 20 Uhr in die Mühle. Im Mittelpunkt des Programms mit akustischen Arrangements à la MTV unplugged stehen die Songs des 75er Kultalbums „A Night at the Opera“.

Zum Galeriefest am 23. Oktober zeigt das Mühlenteam Plakate aus 20 Veranstaltungsjahren im Haus. Außerdem sind Skulpturen der Kunstraum-Künstler zu sehen. | Bild: Barbara Kensy-Schneider

„Highlight unseres Jubiläumsjahrs wird das Künstlerfest mit Kabarett, Zauberei, Parodie, Comedy und Musik von hochkarätigen Künstlern, die schon viele Erfolge auf unserer Mühlenbühne feierten“, weist Irmi Dollansky auf den 3. Dezember hin. Angekündigt haben sich Uli Boettcher, Tobias Gnacke, Helge Thun und Alex Hog mit dem Jamtastic Trio. Schließlich geht das Geburtstagsjahr am 18. Dezember nach dem Kindertheater „Tranquilla Trampeltreu“ um 16 Uhr mit einem weihnachtlichem Fest im Mühlenhof zu Ende. Geplant sind eine Feuershow, Punsch und Waffeln von der Johle Jugend und Musik von den Turmbläsern Oberteuringen.

