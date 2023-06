Das laufende Jahr hat dem Kulturbetrieb in der Oberteuringer Mühle erfreuliche Erfolge gebracht, wie die Veranstalter in einem Pressetext mitteilen. Inzwischen ist das zweite Halbjahr von Mai bis Jahresende aktuell. Es brachte einige Neuerungen mit sich, nämlich einen Spielplan, der alle Beiträge in gestraffter Form mit Foto präsentiert und das den Besuchern die wesentlichen Aussagen kurz und präzise anbietet.

Am morgigen Freitag, 16. Juni, um 20 Uhr kehrt ein mit Spannung erwarteter Gast in die Mühle zurück. Vor einigen Jahren begeisterte der ghanaische Singer-Songwriter Adjiry Odametey als Solist das Publikum.

Im Juni wird er zusammen mit seiner Band „Ekonklo – On the other Side“ afrikanische Weltmusik, ergänzt von Blues, Soul, Balladen, Elementen der Popmusik, gesungen und gespielt – teils auf afrikanischen Instrumenten – und mit mitreißenden Rhythmen des afrikanischen Kontinents seine Zuhörer verzaubern.

Weil der Juli nicht viel Platz lässt für Veranstaltungen, wird es am Freitag, 7. Juli und Samstag, 8.Juli um 20.30 Uhr ein zweifaches musikalisches Sommerevent geben. Die Indie-Pop-Band „Pause“ aus Markdorf kreiert am Freitag, 7.Juli ab 20.30 Uhr eigene Klänge, Alternativ, Pop und Folk, kombiniert mit jazzigen Vibes. „Pause“ ist eine Band, die besonders die jüngere Generation mit der Aussicht auf eine Sommer-Party anspricht.

Am Samstag, 8. Juli um 20.30 Uhr laden „Gianni Dato und The Blue Tone“ ein zu einer Blues-Rock-Night mit Bluesfeeling, Rock und Pop im Stil berühmter Stars. Mit enormer Bühnenpräsenz, seiner unvergleichlichen Stimme und seinem unverwechselbaren Gitarrensound verzaubert der Sizilianer sein Publikum. Das geht unter die Haut und versetzt die Gäste spätestens nach den ersten Songs im Italo Sound in Ferienstimmung.

Bis Sonntag, 23. Juli ist noch die Ausstellung „Lügen hübscher Menschen“ zu sehen“. Sie wird von der Künstlergruppe Freundeskreis Kunst Uhldingen-Mühlhofen mit Werken aus den verschiedensten Sparten des künstlerischen Schaffens gestaltet und kann zu den Veranstaltungen und an Sonntagen von 14 bis 18 Uhr besucht werde

Danach geht die Kultur in der Mühle in die Sommerpause und öffnet wieder am 16. September. Weitere Informationen zu den Künstlern, Veranstaltungen, Kartenverkauf und Preise, Reservierungen und Mühlenmix gibt es im Internet unter http://www.muehle-ot.de.