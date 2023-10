Das Kammerorchester Arcata Stuttgart kommt mit seinem Projekt „Auf Flügeln der Musik“ am Samstag, 21. Oktober ins Haus am Teuringer. Dieses inklusive Streichkonzert wurde in Kooperation mit dem Netzwerk Demenz organisiert, teilt Lara Volk aus dem Büro für Gemeinwesenarbeit mit. Das Netzwerk, in dem sich diverse Kooperationspartner aus dem Gesundheits- und Pflegebereich für die Versorgung von Menschen mit Demenz engagieren, ist 2023 im Bodenseekreis gegründet worden. Finanziert wird das Konzert im Rahmen der Bundesförderung „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ und aus Mitteln der gesetzlichen und privaten Pflegekassen, heißt es weiter.

Seit 2015 veranstalte Arcata unter Leitung des Dirigenten Patrick Strub jährlich drei Konzerte für Menschen mit Demenz und deren Angehörige. Das Orchester greife das Projekt „Auf Flügeln der Musik“ auf, das 2012 vom Institut für Bildung und Kultur gestartet wurde und 2014 von der damaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters als eines von drei beispielgebenden Modellprojekten ausgezeichnet wurde. Ein Konzert dauert rund 45 Minuten und findet an einem geschützten Ort statt. Kurze Moderationen geben Infos zu den Musikstücken. Zwei Volkslieder, gesungen von Orchester und Publikum, umrahmen die Werke und binden die Zuhörer ein. Angehörige müssen sich keine Sorgen machen, wenn die Pflegebedürftigen plötzlich aufstehen, mitsingen oder zwischendrin klatschen: aufstehen, mitsingen und klatschen seien erwünscht, heißt es. Das Foyer des Hauses am Teuringer biete dafür einen geschützten Raum mit schöner Atmosphäre und sei zugleich gut erreichbar und barrierefrei.

Das Konzert soll einen Ort für Begegnungen, Verständnis, Offenheit, Neugier, Toleranz, Erinnerung und schöne Momente ermöglichen. Egal ob Jung oder Alt, mit Demenz oder ohne – alle seien eingeladen, das Konzert mitzuerleben. Von 15.15 bis 16 Uhr findet das inklusive Konzert für alle statt und von 19 bis 20 Uhr ein Konzert für alle Interessierten. Der Eintritt sei frei, Anmeldungen nicht erforderlich.