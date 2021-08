Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 14.45 Uhr auf der L 329 zwischen Waltenweiler und Oberteuringen bei Blankenried. Ein 59-Jähriger fuhr laut Polizei mit seinem VW-Caddy von Ailingen kommend an die Einmündung heran und übersah beim Einfahren auf die Vorfahrtsstraße den in Richtung Oberteuringen fahrenden VW Golf einer 63-Jährigen.

Durch den folgenden heftigen Zusammenstoß schleuderte der Golf über die Straße und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen, so die Polizei weiter. Sowohl der Unfallverursacher, die 63-jährige Fahrerin und deren 35 Jahre alter Beifahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der VW Caddy als auch der VW Golf waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.