Die Aktion „Glanzlichter“ setzte an Weihnachten und zuvor bereits an den vier Adventswochenenden in Oberteuringen leuchtende Akzente. Ein großer Stern an der St.-Martinus-Kirche und die bunt erstrahlenden Gebäude rund um den St.-Martin-Platz bescherten den Menschen zum Finale Freude und gaben ihnen Hoffnung für das neue Jahr.

Gemeinde Oberteuringen setzt „Glanzlichter“: Die festlich beleuchtete Kirche St. Martinus war an Weihnachten der Höhepunkt der Aktion. | Bild: Claudia Wörner

Muss Licht immer nur erhellen? Nein, muss es nicht. Es kann und darf auch in Szene setzen, in den Fokus rücken, die Blicke lenken, für Aufmerksamkeit sorgen und weihnachtliche Stimmung verbreiten. „Genau das wollten wir mit der Aktion ‚Glanzlichter‘ in der Advents- und Weihnachtszeit mit vergleichsweise einfachen Mitteln erreichen“, sagt Bürgermeister Ralf Meßmer über die Aktion mit Farbeffekten und modernster Lichttechnik. Ziel sei gewesen, trotz der widrigen Umstände und der weiterhin notwendigen Kontaktbeschränkungen weihnachtliche Stimmung und etwas Besonderes nach Oberteuringen zu bringen. Den Auftakt machten das Rathaus und der Dorfbrunnen in Bitzenhofen. Es folgten die Kapelle St. Georg in Neuhaus, das Haus am Teuringer und die Mühle.

An der schönen Beleuchtung hätten sich Alt und Jung erfreut, sagt Gemeinwesenarbeiter Michael Friedrich-Gaire. „Die Lichter erstrahlten über viele Beschränkungen hinweg und machten mich zugleich dankbar, dass ich bislang gesund durch die Pandemie gekommen bin.“ Auch für Gemeinderätin Birgit Locher waren die „Glanzlichter„, gerade nach der Absage des traditionellen Adventsmarkts eine tolle Alternative. „Sie ließ sich mit den Corona-Einschränkungen vereinbaren und es war schön zu beobachten, wie die Bürger ihren Abendspaziergang zu den ‚Glanzlichtern‘ machten.“

An Weihnachten rückte sich das Rathaus mit Leuchteffekten ins besondere Licht. | Bild: Claudia Wörner

Ein weiterer Teil der Aktion „Glanzlichter“ waren die Christbäume in allen Oberteuringer Ortsteilen. „Das Schmücken der Bäume überließen wir ganz den Bürgerinnen und Bürgern und es war eine Freude, wie an den Zweigen immer mehr Kugeln und Sterne hingen“, sagt Ralf Meßmer. Auch Birgit Locher habe sich an täglich bunter geschmückten Dorfbäumen gefreut.

Lichteraktion war etwas Besonderes

„Die Lichteraktion war mit Sicherheit etwas Besonderes und hat den Bürgern gefallen“, fasst Irmgard Dollansky vom Kulturteam der Mühle zusammen. Die Zustimmung sei im Laufe der Adventszeit immer mehr gewachsen und freudig geäußert worden. „Wer weiß, was im nächsten Jahr daraus wird. Licht scheint für jeden, auch in Coronazeiten“, so Dollansky, die sich an das jährliche Lichterfestival in Berlin erinnerte. „Es ist jedenfalls etwas für Auge, Ohr und Seele. Großartig!“ Organisiert wurde die Aktion „Glanzlichter„ von Vertretern des Gemeinderats, der Bürgerstiftung und der Gemeindeverwaltung. Mit den ortsansässigen Veranstaltungstechnikern Alexander Hog und Martin Nägele gelang die Umsetzung. „Sie gehören zu den Menschen, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind“, weiß Meßmer. Finanzieller Partner war das Regionalwerk Bodensee.