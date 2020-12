Johannes Göpel von der Freiraumwerkstadt erläuterte den Entwurf. „Wir haben einen klar gegliederten Freiraum mit einem Vorplatz und einer Pausenhoffläche.“ Hinzu kommen ein Bolzplatz und ein kleiner Bereich für Lehrkräfte. Die Details versprechen eine hohe Aufenthaltsqualität.

So gibt es Rundbänke um Bäume, zahlreiche mit Holz verkleidete Sitzgelegenheiten in kindgerechter Höhe für das „grüne Klassenzimmer“, ein Häuschen für die Pausenspiele und Spielgeräte, die Motorik, Ausdauer und Koordination, aber auch Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt fördern sollen. Vor der Gemeinderatssitzung gab es eine Besprechung mit Elternvertretern. „Sie sind im Großen und Ganzen einverstanden“, informierte Bürgermeister Ralf Meßmer.

Gemeinderäte loben den Entwurf

Die Gemeinderäte lobten durchweg den Entwurf für die Außenanlagen als gefällig und sehr stimmig. „Hier wurde keine Ecke vernachlässigt“, sagte Sabine Müller (CDU). Maximilian Eppler (CDU) machte darauf aufmerksam, dass zwar große Bäume eingezeichnet seien, diese aber sicher nicht ab dem ersten Tag Schatten spenden werden. Birgit Locher (Freie Wähler) fragte nach, inwiefern Optionen abgewogen worden seien, um Kosten zu reduzieren. Meßmer erläuterte, dass die ursprünglichen Kosten bei einem anderem Planungsbüro bei über 800 000 Euro lagen. „Der Zielkorridor wurde jetzt bereits nach unten gedrückt“, so der Bürgermeister. Gestrichen worden sei beispielsweise die Überdachung von der Schule zur Sporthalle, was zwischen 30 000 und 40 000 Euro ausmache. Von den bisherigen Spielgeräten könne die Nestschaukel mit an den neuen Standort genommen werden.

Die Kosten für die Außenanlagen liegen aktuell bei 602 000 Euro. Budgetiert wurden bisher lediglich 495 000 Euro. „Vor allem die Wiederherstellung des Fußweges mit 24 000 Euro und die Überdachung des Abstellplatzes für die Fahrräder führen zu Mehrkosten gegenüber der ersten Planung“, erklärte Ralf Meßmer. Außerdem würden Nebenkosten hinzukommen. Eventuelles Einsparpotenzial gebe es noch bei der Bodenbeleuchtung, ergänzte Johannes Göpel.