Spielerisch die Welt erkunden, das können Kinder zusammen mit ihren Mamis und Papas seit Anfang September in einer neuen, kostenfreien Spielgruppe im Familientreff in Oberteuringen. Angeleitet von Kinderkrankenschwester und Heilpraktikerin Martina Munding haben die Ein- bis Zweijährigen sichtlich Spaß.

„Kommt, ich lad‘ euch alle ein, hier bei uns im Kreis zu sein“, singt Munding und begrüßt jedes Kind mit seinem Namen. Heute sind Luna, Frieda, Yannick und Norin in die Spielgruppe gekommen. Von der Rutschbahn über Stofftunnel, Bällebad und Puppenküche bis zum bunten Tuch, unter dem sich die Kinder verstecken können, ist im Raum des Familientreffs für die Kleinen alles interessant. „Zusätzlich zur Gruppe für die Null- bis Einjährigen haben wir am Freitagnachmittag diese Spielgruppe gegründet, weil die Nachfrage so groß war“, berichtet Munding.

Auf dem großen Plakat fehlen noch die Handabdrücke von Frieda und Yannick. Eingehüllt in grüne Plastikkittel bemalen ihre Mamis die Händchen mit grüner und blauer Fingerfarbe, damit auch ihre Unterschrift aufs Plakat kommt. Dann geht es durch einen kleinen Parcours. Der Stofftunnel ist manchen aber noch nicht so ganz geheuer, obwohl am anderen Ende die Mama lockt. Dann doch lieber über die Holzkonstruktion geklettert und durch den Stoffwürfel gekrabbelt. „Das freie Spiel ist für Kinder in diesem Alter ganz wichtig“, weiß Munding. Sichtlich Freude macht ihnen aber auch das Klappern mit Tellern und Töpfen in der kleinen Kinderküche.

„Luna gefällt es hier richtig gut“, sagt ihr Vater Michael Burmeister. Im Gegensatz zu ihrem 2019 geborenen Bruder könne sie sich in der Spielgruppe als Vorstufe zur Krippe daran gewöhnen, mit anderen Kindern zu spielen und in Interaktion zu treten. „Lunas Bruder hatte das wegen des Lockdowns nicht.“ Gerade wenn die Kleinen noch nicht im Kindergarten seien, sei die Spielgruppe eine tolle Abwechslung, sagt Theresa Roth. Schön sei auch der Erfahrungsaustausch unter den Eltern.