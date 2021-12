Die Fortschreibung des örtlichen Feuerwehrbedarfsplans hat der Gemeinderat Oberteuringen in seiner jüngsten Sitzung einstimmig genehmigt. Außerdem brachten die Räte die Umstellung von Analog- auf Digitalfunk bei der Feuerwehr auf den Weg. Vorteil der digitalen Technik im Vergleich zur analogen sei neben der Abhörsicherheit auch, dass gleichzeitig Sprache und Daten übertragen werden können, erläuterte Kämmerer Hansjörg Langegger.

Angeschlossen habe sich Oberteuringen einer Ausschreibung der Stadt Friedrichshafen. Die Kosten für die Geräte und für den Ausbau liegen in Summe bei 38 800 Euro. Da im Haushalt 2021 für diesen Zweck nur 22 700 Euro budgetiert waren, müsse der Rest im Haushaltsplan 2022 bereitgestellt werden, kündigte der Kämmerer an.

Feuerwehrgerätehaus nicht mehr auf dem notwendigen Stand

Sicherheitsingenieur Sven Volk von der Firma gtv Rettungsingenieure in Immenstaad stellte den Feuerwehrbedarfsplan vor. Bekannt sei, dass das Feuerwehrgerätehaus nicht mehr auf dem notwendigen Stand sei. „Hier befinden wir uns bereits in der Planung“, sagte Bürgermeister Ralf Meßmer. Eine Problematik machte Volk aber auch in der Tagesverfügbarkeit der ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus. „Im Gegensatz zu nachts und am Wochenende ist die Wehr tagsüber nicht einsatzsicher“, erläuterte der Sicherheitsingenieur.

Alexander Amann (CDU) relativierte aus seiner Sicht als Feuerwehrkommandant, dass seine Leute zwar rechtzeitig, wenn auch nicht immer innerhalb der geforderten zehn Minuten, vor Ort seien. „In Sachen Ausrüstung befinden wir uns auf der Höhe der Zeit“, fügte Amann hinzu.

Maximilian Eppler (CDU) betonte, dass das personelle Problem präsenter sein sollte. „Bei Stellenausschreibungen sollte die Gemeinde einen Hinweis auf eine gewünschte Mitgliedschaft bei der Feuerwehr aufnehmen“, so sein Vorschlag. Auch Vorteile bei der Vergabe von Bauplätzen brachte Eppler ins Spiel. Zudem könne es nicht sein, dass Firmen mit angestellten Feuerwehrleuten abwandern. „Aus Sicht des Gemeinderats können wir stolz auf die Feuerwehr sein. Es gibt aber noch viel zu tun.“