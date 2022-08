Zahlreiche Besucher zog es am Sonntag nach Oberteuringen zum Feuerwehrgerät

ehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Beim Floriansfest war nicht nur für die Kleinen eine Rundfahrt durch den Ort mit dem Feuerwehrauto der Höhepunkt.

Simone und Daniel Arndt aus Oberteuringen stehen mit ihrem dreijährigen Sohn Leon in der Schlange zur Rundfahrt an. „Für Leon ist es das erste Floriansfest, seit Corona gab es ja keines mehr“, sagt Simone Arndt. Nun freut sich der Nachwuchs sehr auf die Fahrt mit dem großen, roten Feuerwehrauto, das er bisher nur aus dem Bilderbuch kennt.

Floriansfest der Freiwilligen Feuerwehr in Oberteuringen: Für Marius Riehter und Söhnchen Arthur war die Fahrt mit dem Feuerwehrauto ein Highlight. | Bild: Claudia Wörner

Auch Marius Riether und Söhnchen Arthur freuen sich auf die außergewöhnliche Fahrt. „Es ist toll, was sie hier für die Jugend auf die Beine stellen“, lobt Riether. So haben auch Lennox und Collin, die mit ihren Eltern ihre Ferien auf dem Campingplatz verbringen, ihren Spaß beim Spritzenspiel mit dem Feuerwehrschlauch. Viel los ist außerdem auf und in der Hüpfburg, die die Form eines Feuerwehrautos hat.

Die großen Festgäste genießen unterdessen das gemütliche Zusammensein im Feuerwehrgerätehaus und im extra aufgestellten Zelt. Zum Frühschoppen sorgt die Trachtenkapelle des Musikvereins Oberteuringen für gute Stimmung. Mit Hähnchen vom Grill, Salaten, Steaks und Dinnete kann die heimische Küche getrost kalt bleiben. „Wir sind super zufrieden. Heute sind eher mehr Besucher da als vor Corona“, zieht Kommandant Björn Hussal ein erstes Fazit. Dieses Floriansfest sei auf jeden Fall etwas Besonderes und alle seien glücklich, dass es wieder stattfinden könne, so Hussal.

Floriansfest der Freiwilligen Feuerwehr in Oberteuringen: Gemütliches Zusammensein, Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto und Musik gefielen den Gästen. | Bild: Claudia Wörner

40 Helfer im Einsatz

„Das gilt nicht nur für die Festgäste, sondern auch für die Kameraden samt Partner und Freunden“, berichtet Hussal. Seien doch inklusive Auf- und Abbau mehr als 40 Leute beim Floriansfest im Einsatz. „Alle sind mit Spaß dabei.“ Auch die Teuringer Jugendfeuerwehr hat beim Abräumen der Tische und Füttern des Spülmobils gut zu tun.