Mit dem Herbst kommt im Kulturhaus Mühle in Oberteuringen wieder die Zeit für Kleinkunst, Musik, Kindertheater und Kunstausstellungen. Den Auftakt machen am 16. September Alex Hog und die Jamtastic Band unter dem Motto „Ü30 bis Ü50 – Die Party ist noch nicht zu Ende“ mit Gute-Laune-Musik zum Mitsingen und Mittanzen, von Country bis Rock.

Am 30. September können sich die Mühlen-Gäste auf das neue Programm „Auszeit“ von Uli Böttcher freuen. Auch er dachte sich, dass man eine Auszeit braucht, wenn einem normale Dinge wie Arbeit und Freizeit keinen Raum mehr lassen, um nach sich selbst zu schauen. Wenn Clown Paul am 8. Oktober um 15 Uhr Sport treibt, soll kein Auge trocken bleiben. U. Paul Bittes vom Mitmachtheater Rote Nase will schweißtreibende Clownerie für trainierte und untrainierte Kinderseelen bieten.

Am 13. Oktober ist Lucy van Kuhl zusammen mit der Es-Chord-Band zurück in der Mühle. Unter der Maxime „Alles auf Liebe“ besingt sie am Klavier die vielen Gesichter der Liebe mit Ironie und viel Gefühl. Mit Eleganz, Witz und Beschwingtheit wollen The See Sisters & Brothers am 28. Oktober in die rauchigen Keller der ersten Jazzkneipen entführen und ihren Stil des Gipsy- und Vintage-Swing mitbringen.

Am 24. September um 14 Uhr ist die Vernissage der Ausstellung von Annemarie Pfleghar, die sich in ihren Aquarellen mit der Landwirtschaft und dem bäuerlichen Familienleben im Wandel der Zeit beschäftigt. Ab 29. Oktober folgt die Ausstellung der Oberteuringer Künstlerin Barbara Kensy-Schneider zusammen mit Doris Schulz unter dem Motto „Farbe, Linie, Struktur“.

Bereits eine Stunde vor Programmbeginn bietet das Mühlenteam selbst zubereitete Speisen, Getränke und Cocktails. Neu ist, dass sich Menschen mit Hörbehinderung für die Veranstaltungen eine Hörhilfe ausleihen können.