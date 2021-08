Ziel der ambulanten Pflegepraxis in Oberteuringen – ein neues Pilotprojekt der Stiftung Liebenau – ist es, Hausärzte zu entlasten und die Lücke zwischen einem etwaigen Krankenhausaufenthalt und dem Pflegedienst zu schließen. Mit der Arbeitsaufnahme von Lara Volk, Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Absolventin des Studiums Pflege, ist die ambulante Pflegepraxis ein gutes Stück vorangekommen.

„Eigentlich war der Start für dieses Frühjahr geplant, aber Corona hat uns leider ausgebremst“, berichtet Roland Hund, Regionalleiter Bodenseekreis der Altenhilfe der Stiftung Liebenau. Er spricht von einem neuen Weg der Versorgung unter dem Dach des ambulanten Pflegedienstes, der sich insbesondere an pflegebedürftige Menschen richtet, die noch in ihren eigenen vier Wänden leben. Sie sollten noch so mobil sein, dass sie zum Beispiel zur regelmäßigen Wundversorgung selbstständig in die Pflegepraxis kommen können. „Aktuell prüfen wir noch die rechtlichen Voraussetzungen und sind im Austausch mit den Krankenkassen“, erläutert Hund. Nach wie vor sei man in Oberteuringen auch noch auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten.

Lara Volk hat inzwischen bereits rege Kontakte in der Gemeinde geknüpft. Über mehrere Wochen nahm sie Corona-Tests in den Lebensräumen für Jung und Alt ab. „Dadurch haben sich erste Beziehungen zur Hausarztpraxis und zu den Bürgern entwickelt“, stellt sie fest. So sei es wichtig, zunächst Vertrauen aufzubauen. Wichtig ist der 29-Jährigen der Hinweis, dass Pflege nicht nur Körperpflege bedeutet, sondern viel früher beginnt. „In der ambulanten Pflegepraxis möchte ich auf ein präventives Angebot setzen und zum Beispiel auch die Angehörigen schulen“, kündigt Volk an. Der Ansatz sei, zusammen mit den Ärzten neue Versorgungsstrukturen zu schaffen.

Geplant sei, dass die ambulante Pflegepraxis noch in diesem Jahr startet. „Das Reizvolle an dieser Aufgabe ist für mich die Aufwertung der Pflege. Die Defizite habe ich im Klinikalltag hautnah erlebt“, sagt Lara Volk, die im Klinikum Großhadern in München gearbeitet hat. Dabei ist die Prävention für sie der Dreh- und Angelpunkt. Die Stelle sei für sie ein echter Glücksfall, habe sie hier doch die Gelegenheit, sowohl die Praxis aus der Pflege als auch die Theorie aus dem Studium einzubringen.

Gefördert über das Innovationsprogramm Pflege 2020 liegt die Projektlaufzeit für die ambulante Pflegepraxis bei drei Jahren. Vom Sozialministerium Baden-Württemberg wird das Pilotprojekt mit 170 000 Euro unterstützt.