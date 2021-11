Oberteuringen vor 4 Stunden

Der Oberteuringer Bürgerbus nimmt Fahrt auf – so wird das Angebot angenommen

Vor einem guten Monat startete das Projekt „Teuringer Busle“ in Oberteuringen: Jeweils dienstags und donnerstags befördern ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer in erster Linie ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen innerhalb der Teuringer Ortsteile sowie in benachbarte Städte und Gemeinden. Das erste Fazit fällt positiv aus.