Zu bekommen sind weiße Plastikeier zu den regulären Büroöffnungzeiten bei Diana Etzel in der Firma Etzel. „70 Eier hatten wir insgesamt, etwa die Hälfte davon wurden überwiegend von Mitgliedern unser Narrenzunft bereits abgeholt“, berichtete Diana Etzel am Dienstag. Selbstverständlich könne der Osterbaum – übrigens der letzte Rambourbaum, benannt nach einer alten Apfelsorte, in Bitzenhofen und Vorlage für ein Häs der Narrenzunft – auch mit eigenen Ostereiern geschmückt werden. Ob bunt bemalt mit Filzstift oder Acrylfarbe oder lustig beklebt mit Stoff, Filz und bunten Bändern – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Endlich mal wieder kreativ sein

„Wichtig ist uns bei dieser Aktion, insbesondere die Kinder im Dorf mit ins Boot zu holen und ihnen etwas Abwechslung im Corona-Alltag zu bieten“, sagt Diana Etzel. So hätten sich die Leute, die bisher Eier-Rohlinge bei ihr abgeholt hätten, sehr positiv geäußert. „Viele sagten, dass sie sich freuen, endlich mal wieder etwas Kreatives machen zu können.“ Bereits zu Weihnachten sei der alte Apfelbaum am Dorfplatz mit selbst gefertigten Christbaumkugeln geschmückt worden. „Auch das ist bei der Bevölkerung sehr gut angekommen“, erinnert sich Komiteemitglied Tobias Kiesle.

Von fleißigen Helferinnen der Narrenzunft Bitzenhofen wird außerdem der Brunnen österlich geschmückt. „Die Frauen werden sich jeweils zu zweit zum Kranzen treffen und aus Buchsbaumzweigen österliche Palmen mit Eiern fertigen“, erläutert Diana Etzel. „Damit wollen wir an die Palmsonntagstradition anknüpfen.“ Nun laute die Devise „Ran an die Eier“, damit der Dorfplatz zu Ostern in einem möglichst bunten Gewand erstrahle.