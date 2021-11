Am östlichen Rand des Oberteuringer Ortsteils Hefigkofen soll auf einer 1,89 Hektar großen Fläche ein neues Wohngebiet mit insgesamt 23 Baugrundstücken entstehen. In Mehrfamilienhäusern, Doppelhaushälften, Reihen- und Einfamilienhäusern wird hier für rund 140 Menschen Wohnraum geschaffen.

Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für den geänderten Entwurf des Bebauungsplans „Mohnweg“ aus und beauftragte die Gemeinde, den Plan für eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden offenzulegen. Das neue Baugebiet wird durch den bereits heute als Bewirtschaftungsweg vorhandenen Mohnweg erschlossen. Er soll auch künftig relativ geradlinig mit einer Breite von sechs Metern verlaufen, sodass landwirtschaftliche Fahrzeuge auch weiterhin ohne Kurven die östlich angrenzenden Felder erreichen können.

Axel Philipp vom Ingenieurbüro Gfrörer erläuterte im Gemeinderat die Änderungen im Planentwurf aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen von 18 Behörden und zwei Bürgern. Dazu gehören unter anderem eine insektenfreundliche Beleuchtung, die Vermeidung von Vogelschlag an Glasfassaden und die Verpflichtung Nistkästen und Hängeplätze für Brutvögel und Fledermäuse zu installieren. Eine landwirtschaftliche Fläche, das Flurstück 1439, wurde aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen.

Sabine Müller (CDU) betonte, dass sich rund um das Baugebiet drei Vollerwerbsbetriebe für Obstbau befinden. „Im Bebauungsplan sollte aufgenommen werden, dass es zu Lärmbelästigungen kommen kann, wenn bis zu zehn Meter lange Erntezüge durch die Straße fahren“, forderte sie. Birgit Locher (Freie Wähler) regte an, sich bereits jetzt Gedanken zu machen, ob entlang der Straße überhaupt geparkt werden darf, um Konflikte zu vermeiden. Dies lasse sich schon rein rechtlich nicht verhindern, entgegnete Bürgermeister Ralf Meßmer. „Andere Stellen in der Gemeinde zeigen, dass es funktioniert, wenn sich die Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten“, sagte er.