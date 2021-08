Künftig gibt es in der Gemeinde eine Broschüre „Barrierefreies Oberteuringen“. Einhelligen Zuspruch erhielten Inklusionsbeauftragte Annika Taube und Jürgen Mehr von der Teuringer Wirtschaft bei der Vorstellung des Entwurfs im Gemeinderat.

Die Broschüre „Barrierefreies Oberteuringen“ soll Menschen mit Behinderung – sowohl Einheimischen, Neubürgern als auch Touristen – Orientierung geben, welche Gebäude und Räumlichkeiten von der Arztpraxis über das Restaurant bis zum Geschäft wie zugänglich sind und welche weiteren Unterstützungen vorhanden sind. Dafür wurden extra entsprechende Symbole entwickelt. „Die Broschüre richtet sich nicht nur an Menschen im Rollstuhl, an weniger rüstige Senioren oder Eltern mit Kinderwagen, sondern auch an Menschen mit Hör-, Seh- oder Lernbeeinträchtigung“, erläuterte Annika Taube. Bereits die Markierung einer Stufe könne eine große Hilfe sein, meinte Jürgen Mehr.

Interessierte Bürger, der Vorstand der VDK-Ortsgruppe Oberteuringen und Vertreter von Senioren aktiv halfen mit ihren Alltagserfahrungen dabei, die Objekte mit Blick auf Barrierefreiheit unter die Lupe zu nehmen. Unterteilt ist die Broschüre in die Kategorien Gesundheit, öffentliche Einrichtungen, Dienstleistungen, Einkaufen, Gastronomie und Unterkünfte sowie Wohnen. Geben wird es die Broschüre zudem in einfacher Sprache und online als PDF mit Vorlesefunktion. „Der Bedarf ist da. Hier in Oberteuringen leben wir Inklusion in allen Bereichen“, sagte Sabine Müller (CDU) und dankte allen Beteiligten, die auf die Probleme in Sachen Barrierefreiheit aufmerksam gemacht haben.

Gedruckt werden soll die Broschüre zunächst in einer etwas niedrigeren Auflage. „Wir wollen zunächst die Resonanz abwarten und gehen davon aus, dass noch andere Einrichtungen mit dabei sein möchten“, so Taube. Bürgermeister Ralf Meßmer sprach von einem spannenden Projekt. Gehe es um Barrierefreiheit, denke man ja immer zuerst an die Menschen im Rollstuhl. „Es gibt aber noch viele andere Beeinträchtigungen, und die sind in der Broschüre berücksichtigt“, lobte er.