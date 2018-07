Oberteuringen – Jetzt wird der Wahlkampf um den Bürgermeister-Posten in Oberteuringen doch noch spannend. Kurz vor Bewerbungsschluss am 28. August hat Ralf Meßmer am Mittwoch seine Kandidatur öffentlich gemacht und seine Unterlagen im Rathaus abgegeben. Hier will der 43-jährige Teuringer Nachfolger von Karl-Heinz Beck werden, der Ende Oktober nach 31-jähriger Dienstzeit altershalber sein Amt niederlegt. Damit haben die Teuringer am 24. September die Wahl zwischen mindestens zwei Bewerbern, die in der Gemeinde ihr Zuhause und Verwaltungserfahrung vorzuweisen haben.

Ralf Meßmer ist seit dem Jahr 2000 Kämmerer der Gemeinde Horgenzell im Landkreis Ravensburg. Bereits im April dieses Jahres hatte Reinhard Friedel, derzeit Leiter des Amtes für Bildung, Familie und Sport im Rathaus Friedrichshafen, seine Kandidatur bekannt gegeben.

Anders als der 45-jährige Reinhard Friedel, der in Oberteuringen in vielen Funktionen im Gemeindeleben aktiv und hervorragend vernetzt ist, wirbt Ralf Meßmer gerade damit, im Ort "der große Unbekannte" zu sein. Er habe in den vergangenen Wochen in persönlichen Gesprächen mit vielen Bürgern, Gemeinde- und Vereinsvertretern sondiert, ob Bedarf an einem Kandidaten wie ihm bestehe. "Anders als die Herren Beck und Friedel, die beide der CDU angehören, bin ich parteilos", sagt der 43-Jährige, der in Tettnang geboren und aufgewachsen ist. Ralf Meßmer sucht die Abgrenzung zum Mitbewerber also über "ein hohes Maß an Unabhängigkeit", das er sich bewahrt habe, weil er im Ort bisher eben kaum in Erscheinung getreten ist. "Weil ich niemandem persönlich verpflichtet und mit niemandem (außer mit meiner Frau und unseren beiden Kindern) verbandelt bin, könnte ich allen Oberteuringern ein gleichermaßen neutraler Bürgermeister werden und sein", heißt es in seiner Presseerklärung.

Familie Meßmer, die in Unterteuringen wohnt, komplettieren Ehefrau Sabine und zwei gemeinsame Kinder, die sechs und vier Jahre alt sind. In Oberteuringen nicht unwichtig: "Wir sind katholisch."

In Sachen Verwaltungserfahrung kann Ralf Meßmer wie sein Mitbewerber punkten: Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst in seiner Heimatstadt Tettnang und im Landratsamt des Bodenseekreises, dazu Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl mit erfolgreichem Abschluss zum Diplom-Verwaltungswirt (FH). Danach arbeitete er zuerst im Rathaus der Stadt Pfullendorf, bevor er nach Horgenzell wechselte. Die Gemeinde ist mit 5600 Einwohnern etwa so groß wie Oberteuringen mit 5000 Einwohnern. Parallel zur Leitung der Kämmerei ist Ralf Meßmer für die Finanzen des Schulverbandes Horgenzell verantwortlich und für zwei Wasserversorgungsverbände. Seit 15 Jahren fungiere er zudem als innerdienstlicher Stellvertreter des Bürgermeisters, schreibt er.

Für die nächsten vier Wochen bis zur Entscheidung habe er Urlaub genommen, um "zu einhundert Prozent" in Oberteuringen zu sein und Wahlkampf zu machen. Auch wenn er schon Vorstellungen habe, welche Ziele er sich als Bürgermeister auf die Agenda schreiben würde, will Ralf Meßmer zunächst möglichst viele Teuringer persönlich kennenlernen und von ihnen aus erster Hand erfahren, "was sie von einem guten Bürgermeister erwarten".

Im Gespräch

Ralf Meßmer will öffentliche Veranstaltungen in allen Ortsteilen anbieten und steht zuerst am Mittwoch, 6. September, um 20 Uhr im Gasthaus Zweifel in Bitzenhofen für ein Bürgergespräch zur Verfügung. Als Wahlveranstaltung in Oberteuringen terminiert ist bereits die offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde im Gasthaus "Zur Post" am 11. September um 19 Uhr.

Mehr über den Bewerber im Internet:www.ralf-messmer.com