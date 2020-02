Ein Zuschussantrag des Vereins Teuringer Wirtschaft sorgte im Gemeinderat Oberteuringen für rege Diskussion. Beantragt hatte der Verein einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro, um dem Verlust aus seiner Leistungsschau zu begegnen. „Die Leistungsschau ist Werbung für die Kommune“, befand Bürgermeister Ralf Meßmer.

Birgit Locher: Vereine nicht unterschiedlich behandeln

Birgit Locher (FW) gab zu bedenken, dass die Vereine nicht unterschiedlich behandelt werden sollten. So sei der Antrag des Musikvereins für einen Zuschuss vor kurzem zurückgestellt worden. „Auch die Teuringer Wirtschaft ist ein Verein wie alle anderen“, so Locher. Die Vertreter der CDU sehen den Zuschuss dagegen als Wirtschaftsförderung. „Dann sollten wir über einen gleichbleibenden jährlichen Betrag für Wirtschaftsförderung nachdenken“, regte Johannes Keller (FW) an. Dies notierte sich die Verwaltung.

Genehmigt bei einer Enthaltung

Alexander Reutter betonte, dass die Vereinsförderrichtlinien unter die Lupe genommen werden sollten. Mit einer Enthaltung stimmte der Rat letztendlich für die Genehmigung des Zuschusses für die Teuringer Wirtschaft.