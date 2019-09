Am Sonntag wird die Welt in Oberteuringen bunt. Dann präsentieren sich bei der achten Leistungsschau der Teuringer Wirtschaft 38 Firmen und Vereine – so viele wie noch nie. Grund zum Feiern gibt es doppelt, denn der Verein begeht in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Für diesen besonderen Anlass haben sich die Gewerbetreibenden im Ort für das Motte „Bunte Welt“ entschieden. Das Konzept fasst alle Aussteller zusammen und präsentiert damit den Besuchern Produkte, Dienstleistungen und Lösungen kompakt, informativ und übersichtlich. „Wir bieten vieles für Familie und Freizeit, Gesundheit, Genuss und Wohlbefinden, Bauen und Wohnen in den unterschiedlichsten Facetten“, sagt Jürgen Mehr, Vorsitzender der Teuringer Wirtschaft, der mit allen Ausstellern auf zahlreiche Besucher hofft.

Und so erwartet auch die Besucher und Gäste nicht nur aus Oberteuringen zwischen 10 und 17 Uhr eine „Bunte Welt“ in der Gemeinde. Während sich die Leistungsschau bisher auf das Ortszentrum rund um die „Post“ konzentrierte, findet sie nun erstmals auch in Hefigkofen und im Gewerbegebiet in Neuhaus statt. Um die Veranstaltungsorte miteinander zu verbinden, wird es einen Shuttlebus geben, den die ortsansässige Firma Kasch Busreisen anbietet. Zwischen 10 und 18 Uhr fährt der Bus immer zur vollen Stunde an der Post ab, hält zehn Minuten später an der Meersburgerstraße, 20 Minuten nach der Abfahrt an der Maybachstraße und hält nach einer halben Stunde in Hefigkofen an der Kornstraße. Damit die Besucher der Leistungsschau das Auto stehen lassen können, gibt es zusätzliche Parkplätze am Franz-Roth-Platz, bei Ihse, am Lidl, bei Edeka und an der evangelischen Kirche.

Damit die Fußgänger möglichst gefahrlos während der Leistungsschau unterwegs sein können, wird am Sonntag der Verkehr in Oberteuringen auf der Bundesstraße auf 30 km/h begrenzt. Eine mobile Fußgängerampel bei Schrodi/Waltner zur Maybachstraße soll für Sicherheit beim Überqueren der Bundesstraße sorgen. Zusätzlich wird ein Fußweg von der Maybach- in die Benzstraße zur Firma Ihse eingerichtet. (kck)

Die Aussteller

Auf dem Freigelände in Oberteuringen präsentieren sich: