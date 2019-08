Nach der Wahl des Gemeinderats im Mai verstärken in Oberteuringen drei neue Mitglieder das Gremium: Udo Fritz und Birgit Locher gehören zur Fraktion der Freien Wähler, David Funes hat einen Sitz bei der SPD.

Udo Fritz: „Es ist gut, Verantwortung zu übernehmen“

Für Birgit Locher und David Funes ist es das erste Mandat. Apotheker und Heilpraktiker Udo Fritz war bereits 13 Jahre im Gemeinderat aktiv und hat fünf Jahre pausiert. „Es macht einfach Spaß. Es ist gut, dabei zu sein, Verantwortung zu übernehmen und mitzugestalten“, sagt der 53-Jährige aus Erfahrung.

Birgit Locher: „Ich habe hier meinen Lebensmittelpunkt“

Um das Mitgestalten geht es auch Birgit Locher. Die Landwirtin, die auch Agrarwirtschaft studiert hat, ist in Oberteuringen aufgewachsen und im Vereinsleben aktiv. „Ich habe hier meinen Lebensmittelpunkt, da liegt es nahe, dass man sich in der Gemeinde engagiert“, sagt die 26-Jährige zu ihrer Motivation. Außerdem interessiere sie sich dafür, wie Entscheidungen zustande kommen.

David Funes: „Ich wurde in dieser sehr intakten Gemeinde herzlich aufgenommen“

Erst seit vier Jahren ist David Funes Bürger von Oberteuringen. „Ich wurde in dieser sehr intakten Gemeinde herzlich aufgenommen“, schildert er. Über den Tennisverein habe der 38-Jährige am Bildungszentrum Markdorf Kontakt zu anderen Lokalpolitikern bekommen. „Mein Interesse für Politik kam mit dem Lehrerberuf und meinem Engagement in der Gewerkschaft.“

Locher will landschaftlichen Charakter der Gemeinde erhalten

Birgit Locher liegt die Landwirtschaft ganz besonders am Herzen. „Sie prägt bis heute das Dorfbild.“ Ihr ist wichtig, dass die Gemeinde trotz ihres Wachstums und dem damit verbundenen Strukturwandel gut funktioniert. „Ich möchte die Neubürger mitnehmen und natürlich auch die Infrastruktur entsprechend anpassen.“ Eine gute Entwicklung nimmt aus Lochers Sicht das Haus am Teuringer.

Funes ist das Thema Schule ein großes Anliegen

Ebenso wie die Kollegin von den Freien Wählern hält auch David Funes viel von einem intakten Vereinsleben. Als Lehrer ist ihm das Thema Schule ein großes Anliegen. „Wir brauchen eine gute Schule, die auch in den kommenden Jahren Bestand hat.“ Als weiteres Ziel für Oberteuringen nennt Funes bezahlbaren Wohnraum. „Die Altenpflegerin im Haus der Pflege soll sich im Ort auch eine Wohnung leisten können“, fordert er.

Udo Fritz möchte, dass möglichst viel Grün in der Gemeinde erhalten bleibt

Udo Fritz geht es um zukunftsweisende Strukturen. „Ich möchte das Gute, das wir bereits geschaffen haben, Stück für Stück weiterentwickeln.“ Auch Fritz spricht sich für sozialen Wohnungsbau aus. „Aber nicht am Pfaffenberg“, schränkt er ein. Ihm sei ein Konzept wichtig, das zu Oberteuringen passe. Außerdem möchte er im Ort möglichst viel Grün erhalten.

Wirtschaftliche und Verkehrsinfrastruktur im Fokus

Handlungsbedarf sieht Fritz bei der wirtschaftlichen Infrastruktur mit Blick auf Kleingewerbe und Mittelstand. Die regionale Wirtschaft zu fördern sei ihm ein Anliegen. „Da darf noch das eine oder andere passieren.“ Für Funes ist die Verkehrsanbindung der Gemeinde verbesserungsfähig. „Im Moment ist es schwierig, nach 22 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Friedrichshafen zu kommen“, nennt er ein Beispiel. Das Problem lasse sich aber nicht von heute auf morgen, sondern nur längerfristig lösen. Birgit Locher ist für die Ausweisung von Gewerbe- und Baugebieten. „Aber es muss maßvoll sein und darf nicht zulasten der Landwirtschaft gehen“, wünscht sich die Bürgermeisterstellvertreterin.

Neue Ideen einbringen und von den alten Räten lernen

Als Neuling will Funes im Gemeinderat von den erfahrenen Ratskollegen lernen. „Hier läuft ja vieles richtig.“ Alle drei Räte betonen, dass sie neue Ideen einbringen wollen. Ihre Ziele wollen sie im Konsens und mithilfe der Erfahrung der alten Räte verwirklichen. „Ich glaube, wir alle wollen fraktionsübergreifend Gutes für die Gemeinde erreichen“, fasst Birgit Locher zusammen.