Ein erstes Aufeinandertreffen der beiden Bewerber für das Amt des Bürgermeisters vor einem größeren Publikum gibt es am Montag, 11. September. Dann findet ab 19 Uhr die offizielle Kandidatenvorstellung im Gasthaus zur Post statt, die die Gemeinde ausrichtet. Während dieser dürfen die Besucherinnen und Besucher keine Fragen stellen. Jeder der beiden Bewerber, Ralf Meßmer und Reinhard Friedel, können nach einem Beschluss des Gemeinderats jeweils 15 Minuten lang sich und ihre Ideen vorstellen. Der Mitbewerber darf jeweils nicht im Saal sein. Auch anschließende Diskussionen mit den Kandidaten hat der Gemeinderat für die Vorstellung am kommenden Montag ausgeschlossen.



Für einen Schlagabtausch unter den beiden Kandidaten, wie auch ausreichend Zeit für Fragen der Wählerinnen und Wähler an die beiden Bewerber soll das Wahlpodium des SÜDKURIER am Montag, 18. September ab 19 Uhr in der "Post" ausreichend Möglichkeiten bieten. Die Redaktion versteht dieses Podium auch als eine Entscheidungshilfe für die Wahl am Sonntag, 24. September. Der Kandidat, der mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, wird neuer Bürgermeister. Gewählt wird zeitgleich mit der Bundestagswahl.

