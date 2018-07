Reinhard Friedel oder Ralf Meßmer? Die Teuringer haben am Sonntag die Wahl, wer von beiden ihr neuer Bürgermeister werden soll: der 45-jährige Leiter des Amts für Bildung, Familie und Sport im Rathaus Friedrichshafen oder der 43-jährige Kämmerer von Horgenzell. Diese Wahl fällt vielen nicht leicht, denn da sind "zwei Kandidaten mit hoher Fachkompetenz, zwei Hochkaräter" am Start. So fasst es Burkhard Schmidt zusammen, der am Montagabend Gast der Podiumsdiskussion war. Zu der hatte der SÜDKURIER in der "Post" in Oberteuringen eingeladen, um den Teuringern die Wahl ein wenig zu erleichtern, wie es Moderator Manfred Dieterle-Jöchle, Redakteur des SÜDKURIER in Friedrichshafen, erklärte. Rund 100 Teuringer ließen sich diese Möglichkeit, beiden Kandidaten auch ihre Fragen zu stellen, nicht entgehen.

In fünf Themenblöcken ließ der Moderator die beiden Kandidaten jeweils zur gleichen Frage Stellung nehmen, wobei sie abwechselnd als Erste dran waren. Manfred Dieterle-Jöchle stieg mit dem Thema ein, dass derzeit die meisten Teuringer umtreibt: die geplante Schulerweiterung. Gibt es mit dem neuen Bürgermeister eine Aula für die Talschule? "Das wird heißt diskutiert, ich weiß das", sagte Ralf Meßmer, der den Wunsch von Schule und Eltern nachvollziehen kann. Er würde aber erst einmal prüfen, ob es eine andere, flexible Lösung gibt, wobei ein überdeckter Schulhof ja auch seinen Charme habe. Für Reinhard Friedel muss erst die Finanzierung geklärt sein. Wenn die Gemeinde diese Kosten auch noch stemmen könne, ohne in die Bredouille zu kommen, wäre er für die Aula.

Kurz vor der Podiumsdiskussion: die Bürgermeister-Kandidaten Reinhard Friedel (links) und Ralf Meßmer (rechts) mit SÜDKURIER-Redakteur Manfred Dieterle-Jöchle, Moderator des Abends. | Bild: Katy Cuko

In Sachen Kindergarten sehen beide mit dann drei Einrichtungen den Bedarf in der Gemeine vorerst gedeckt, wobei eine Ausweitung der Ganztagsbetreuung wieder zulasten der Kapazität ginge. Beide halten auch einen Waldkindergarten für eine gute Lösung und stehen hinter der Höhe der Elternbeiträge, wobei eine Sozialstaffel für Familien mit geringerem Einkommen vorstellbar wäre. "Extrem wichtig" ist sowohl für Meßmer als auch Friedel der von Eltern gewünschte Schwimmunterricht in der Grundschule, auch wenn es nicht so einfach sei, geeignete Wasserflächen in der näheren Umgebung zu finden. Beide würden sich aber dafür einsetzen und auch von Seiten der Gemeinde Zuschüsse für den Zubringerbus oder ähnliches leisten.

Sowohl bei den Themen Internetausbau und Gewerbeentwicklung, ÖPNV-Anbindung oder Radwegbau liegen Reinhard Friedel und Ralf Meßmer in ihren Vorstellungen und Ansichten nur in Nuancen auseinander. So mahnte Meßmer, dass weitergehende Forderungen an den Stadtverkehr in Friedrichshafen von der Gemeinden bezahlt werden müssten. Derzeit zahle Oberteuringen nichts. Er schlug vor, eher Konzepte wie "emma" oder den Bürgerbus zu prüfen. "Damit verbreitern wir das Angebot und könnten Lücken schließen." Reinhard Friedel würde in gewissem Umfang auch Geld in die Hand nehmen, wenn der Häfler Stadtbus beispielsweise die Ortschaften tagsüber im Stundentakt anbinden würde. Die Teuringer könnten da in Verhandlungen selbstbewusst auftreten. "Wir bringen unsere Bürger und Kaufkraft in die Stadt", argumentierte er.

Welche Erfolgsmeldungen würde der neue Bürgermeister denn gern ein halbes Jahr nach Amtsantritt verkünden, wollte Hans Harder aus dem Publikum wissen. Ralf Meßmer fand die Antwort schwierig, entschied sich für den Schulbau als drängendstes Problem. Wenn in sechs Monaten nach prüfenden Gesprächen die Ausschreibung für die Gewerke draußen sei, könne man das als netten Erfolg werten. Reinhard Friedel würde dann gern verkünden, dass alle Einrichtungen im Lebensraum-Campus eröffnet wurden und sich im Bachäcker alle wohl fühlen, dass der Schulhaus-Neubau finanziert sei und Gespräche für den Ankauf von Grundstücken für die Gewerbeentwicklung erfolgreich geführt wurden.

Im Verlauf der rund einstündigen Veranstaltung wurde einmal mehr deutlich, dass beide Kandidaten inhaltlich sehr nah beieinander sind, fast die gleichen Prioritäten setzen. "Beide stehen vor großen Herausforderungen, die die Gemeinde zu stemmen hat", so der Teuringer Burkhardt Schmidt. Christiane Renz hat sich nach der Veranstaltung entschieden, wen sie am Sonntag wählen wird, auch wenn ihr das nicht leicht gefallen sei. "Beide haben klasse Antworten auf die Fragen geliefert", schätzt sie ein. Und beide würden es ihrer Meinung nach als Rathauschef gut machen. "Ich glaub', das wird knapp", meint nicht nur Christiane Renz.

Wahlsonntag

Am Sonntag, 24. September, wählen die Oberteuringer – neben der Bundestagswahl – ihren neuen Bürgermeister. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden zunächst die Stimmen für die Bundestagswahl ausgezählt, im Anschluss die für die Bürgermeisterwahl. Mit einer Entscheidung ist daher erst gegen 20 Uhr zu rechnen. Amtsinhaber Karl-Heinz Beck wird vor dem Rathaus über das Ergebnis informieren. Danach gibt es einen kleinen Umtrunk mit Musik von der Musikkapelle Oberteuringen. (kck)

