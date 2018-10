Mit einem neuen und herausfordernden Szenario hatten es die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen bei ihrer Hauptübung zu tun. Das Haus am Teuringer wurde im Juni offiziell eingeweiht und verfügt über einen zentral gelegenen Ort der Begegnung für Jung und Alt, für Menschen mit und ohne Behinderung und für Familien. In dem großen und zentral gelegenen Gebäudekomplex sind eine Mediathek, ein Café, 20 Wohnungen sowie ein Kinderhaus untergebracht. Das Szenario der Übung sah ein in einem Hauswirtschaftsraum ausgebrochenes Feuer vor, das für eine enorme Rauchentwicklung sorgte und die Rauchmelder des Gebäudes auslöste. Darüber hinaus befanden sich zwei Menschen im Obergeschoss des Kinderhauses, die durch das Feuer dort festsaßen.

Die Friedrichshafener Kollegen rückten mit der Drehleiter zur Verstärkung der Obertreuringer Rettungskräfte an. Das Zusammenspiel klappte gut. | Bild: Heß, Jan Manuel

Mit diesem Szenario sollte in erster Linie der erarbeitete Alarmplan auf Herz und Nieren getestet und etwaige Schwachstellen offenbart werden. Weiteres Übungsziel waren die Optimierung der Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte – Freiwillige Feuerwehren Oberteuringen und Friedrichshafen sowie das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Zudem ging es um das Absuchen eines Objekts nach Menschen und deren Rettung mit einer tragbaren Leiter.

Das Szenario der Übung sah auch die Anwesenheit des Deutschen Roten Kreuzes vor, die sich um mögliche Verletzte kümmern sollten. | Bild: Heß, Jan Manuel

Führungsgruppe erkundet Einsatzort

Es zeigte sich schnell, dass die Einsatzkräfte die Abläufe routiniert und souverän ausführen. So konnten sie bereits kurz nach dem Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs die Wasserversorgung errichten. Zuvor hatte die Führungsgruppe den Einsatzort erkundet und einen Einsatzplan erstellt. Diesem Plan entsprechend schickten die Verantwortlichen die eintreffenden Fahrzeuge auf ihre Positionen.

Ein Löschtrupp brachte eine der Geretteten ins Freie und übergab sie an die Rettungssanitäter. Die Frau trägt eine Rettungshaube. | Bild: Heß, Jan Manuel

Löschmeister Tobias Riether informierte die Zuschauer über das Einsatzgeschehen und erklärte die einzelnen Schritte. Mit der angeforderten Drehleiter aus Friedrichshafen konnte eine der eingeschlossenen Personen gerettet werden. Ein erster Löschtrupp rückte mit schwerem Atemschutzgerät in das verrauchte Gebäude vor und konnte auch die zweite Person finden und ins Freie bringen, wo sie von den Sanitätern des DRK übernommen wurde.

Das Übungsszenario sah vor, dass zwei Menschen im Gebäude eingeschlossen sind und über die Fenster gerettet werden müssen. | Bild: Heß, Jan Manuel

Nach gut 50 Minuten meldeten die Retter "Feuer aus". Kommandant Alexander Amann zog ein positives Fazit: "Ich bin vollends zufrieden, das war eine neue Herausforderung, die wir erfolgreich gemeistert haben." Auch die Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte untereinander habe reibungslos funktioniert. "Wir haben hervorragend ausgebildete Feuerwehrleute, die sich auf eine sehr gut technische Ausstattung verlassen können, da steht die Gemeinde voll hinter uns und dafür sind wir sehr dankbar", so Amann weiter. Auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Friedrichshafen klappte bestens, wie Amann meinte: "Wir haben schon oft miteinander geübt und bilden zusammen ein gutes Team."

Ein Löschtrupp mit schwerem Atemschutzgerät macht sich bereit, in das brennende Gebäude zu gehen. | Bild: Heß, Jan Manuel

Zahlen und Daten In der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen sind aktuell 53 ehrenamtliche Mitglieder aktiv, davon fünf Frauen, womit die Sollstärke annähernd erreicht wird. Der Wehr stehen vier Fahrzeuge zur Verfügung, wobei das älteste Löschfahrzeug 32 Jahre alt ist und im kommenden Jahr ersetzt wird. In der Jugendfeuerwehr sind derzeit zwölf Jungen und Mädchen aktiv. Im vergangenen Jahr musste die Feuerwehr rund 40 Mal zu Einsätzen unterschiedlichster Art ausrücken. Nachwuchs und Neuzugänge sind immer gern gesehen. Interessierte sind immer montags zu den Übungen willkommen. Informationen im Internet: http://www.feuerwehr-oberteuringen.de (jmh)

