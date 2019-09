Nach dem Brand im Lehrerzimmer der Teuringer-Tal-Schule am 17. Mai nahm die Gemeinde das Brandschutzkonzept unter die Lupe. Bedingt durch die Größe der Schule und die Fluchtwegsituation seien aus baurechtlicher Sicht keine Rauchmelder gefordert gewesen, informierte Bauamtsleiter Werner Wetzel in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Wegen des Brands möchte die Gemeinde nun die Schule mit 40 funkvernetzten Rauchmeldern zum Preis von rund 8200 Euro ausrüsten. Mit der Gegenstimme von Maximilian Eppler (CDU) stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag zu.

Für Eppler greift das Konzept zu kurz. „Eine Brandmeldeanlage ‚light‘ würde das Gebäude auch schützen, wenn niemand drin ist“, erklärte er. Bürgermeister Ralf Meßmer hielt mit den Kosten und dem Argument dagegen, dass die Schule in drei Jahren in den geplanten Neubau umzieht. Zur Diskussion stand außerdem die Installation von Rauchmeldern im Feuerwehrhaus in Neuhaus. Ihr Einbau wird jedoch zurückgestellt, da der Umbau des Feuerwehrhauses ansteht.