Dabei sein ist längst nicht mehr alles, dachten sich Andreas Schraff und Julian Kumpf vom Schützenverein Oberteuringen und sicherten sich jüngst Medaillenplätze bei den Deutschen Meisterschaften des Schützenbundes. Zehn Tage lang fanden Ende August auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück Wettkämpfe in rund 35 Disziplinen und Altersklassen statt, heißt es in einer Mitteilung des Teuringer Schützenvereins.

In der Jugendklasse erfolgreich

Besonders erfolgreich war der 16-jährige Julian Kumpf, der in der Jugendklasse in der Disziplin Kleinkaliber liegend für seinen Heimatverein startete und sich dort mit 584 Ringen die Bronzemedaille sicherte. 403 Ringe in der Disziplin Luftgewehr reichten zwar nicht fürs Podest, aber einen sehr guten siebten Platz in der Jugendklasse. Dazu kommen für Julian Kumpf eine weitere Bronzemedaille im Luftgewehr-Drei-Stellungskampf sowie die Silbermedaille im Kleinkaliber 3x20 und eine Mannschaftsmedaille.

Freude herrschte auch bei Andreas Schraff aus Oberteuringen, der es in diesem Jahr ebenfalls aufs Treppchen schaffte. Mit 614,1 Ringen holte er sich in der Disziplin Luftgewehr bei den Herren 2 die Bronzemedaille. Ein toller Erfolg nach vielen Jahren kontinuierlicher Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften, heißt es in der Mitteilung. Mit einem siebten Platz im Kleinkaliber 3x20 und 570 Ringen zeigte sich Schraff ebenfalls mehr als zufrieden.

Zwei Medaillen für Oberteuringen sicherte zudem Nils Friedmann mit 406,8 Ringen in der Jugendklasse Luftgewehr sowie einer Silbermedaille im Kleinkaliber liegend der Jugendklasse mit 585 Ringen. Insgesamt qualifizierten sich bei den Württembergischen Meisterschaften aus dem Schützenverein Oberteuringen 15 Schützen mit 22 Einzelstarts für die Deutsche Meisterschaft.