Sie haben als junge Frau vor ein paar Jahren den Bauernhof Ihrer Eltern übernommen. Haben Sie diese Entscheidung jemals bereut?

Nein, ganz bestimmt nicht. Für mich ist das der schönste Beruf der Welt. Ich wollte von klein auf Landwirtin werden. Nach dem Abitur an einem Agrargymnasium in Ravensburg studierte ich Agrarwirtschaft an der Fachhochschule und habe parallel zu Hause mitgearbeitet. Mir gefällt, dass ich als Selbstständige selbst gestalten kann. Im Obst- und Ackerbau bin ich viel an der frischen Luft. Dazu ist die Arbeit mit den Tieren in der Ferkelerzeugung ein guter Ausgleich. Meine Eltern arbeiten immer noch mit und dafür bin ich dankbar. Sie haben die Erfahrung und ich bringe neue Ideen von der Schule und vom Studium mit.

Sie sind Vorsitzende des Oberteuringer Bauernverbands, im erweiterten Vorstand des Kreisbauernverbands, im Maschinenring Tettnang und bei den Landfrauen aktiv. Was sind Ihre wichtigsten Ziele?

Im Landfrauenverband bin ich Botschafterin für regionale Agrarprodukte. Hier geht es mir vor allem darum, den Verbrauchern – eigentlich spreche ich lieber von Kunden – unsere Produkte näherzubringen. Ein Apfel vom Bodensee sieht im Geschäft ja erst mal gleich aus wie einer aus Neuseeland. Unsere Produkte haben das Qualitätszeichen Baden-Württemberg, aber wir müssen sie aktiv bewerben. Mit unseren Aktionen, zum Beispiel in Supermärkten, treffen wir einen Nerv der Zeit. Mit Blick auf die Klimadebatte kann man auch durch die Wahl seiner Lebensmittel positiven Einfluss nehmen. Unser Ziel ist, es den Verbrauchern so einfach wie möglich zu machen, zum Beispiel mit Tipps und Tricks.

Warum sind denn regionale Produkte in der Regel teurer?

Der Transport kostet ja nichts mehr. Wir haben viele gesetzliche Auflagen, gepaart mit Qualitätssicherungsprogrammen, die hohe Standards erfüllen. Ich bin mit meinem Hof zum Beispiel in einem Programm für mehr Tierwohl dabei. Wir halten die Ferkel auf Stroh und kastrieren sie unter Betäubung. Solange sie auf meinem Hof sind und möglichst bis zur Schlachtreife, sollen sie es gut haben. Hinzu kommt der gesetzliche Mindestlohn. Wir haben einfach höhere Produktionskosten und die verdienen einen höheren Preis.

Was bereitet Ihnen in der Landwirtschaft aktuell die größte Sorge? Wo besteht Handlungsbedarf?

Das vergangene halbe Jahr mit dem Volksbegehren Artenschutz „Rettet die Bienen“ war anstrengend und wir Landwirte haben auf allen Ebenen sehr gekämpft. Immerhin sahen sich einige Betriebe in ihrer Existenz gefährdet und in der ursprünglich geplanten Form wäre es ziemlich verheerend gewesen. Dabei war unser erstes Anliegen, die Gesellschaft aufzuklären. Nur mit einer Unterschrift für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ sind die Bienen nicht gerettet und gleichzeitig sind die landwirtschaftlichen Betriebe gefährdet. Wir haben versucht mit den Initiatoren des Volksbegehrens und den Bürgern in Dialog zu treten, zum Beispiel bei Podiumsdiskussionen. Inzwischen wurde ein Eckpunktepapier vom Ministerium für ländlichen Raum auf den Weg gebracht. Damit sind wir einen deutlichen Schritt weiter und haben eine Grundlage für die weitere Arbeit. Nichtsdestotrotz kämpfen wir weiter, um es noch besser auszugestalten, um Probleme und Schwierigkeiten noch besser in den Griff zu bekommen.

In der Oberteuringer Trachtenkapelle spielen Sie Saxofon. Was bedeutet Ihnen dieses Hobby?

Im Beruf der Landwirtin ist man ja bis auf die Familie und die Kontakte in den Ehrenämtern relativ auf sich gestellt. Deshalb halte ich es für wichtig, auch mal raus zu kommen. Ich habe als Kind mit der Blockflöte angefangen und bis heute macht mir das gemeinsame Musizieren einfach großen Spaß. Die Musik ist ein guter Ausgleich zu meiner täglichen Arbeit. Dazu kommen die Kameradschaft und die Gemeinschaft über die Generationen und über alle Berufsgruppen hinweg. Ich glaube, dass wir, ebenso wie die anderen Vereine, einen wichtigen Beitrag leisten, um das Dorf zusammenzuhalten.

Gelungenes Jahreskonzert der Trachtenkapelle Oberteuringen: Die Musiker begeisterten das Publikum mit sinfonischer Blasmusik. | Bild: Claudia Wörner

Apropos Dorf. Bei der Gemeinderatswahl wurden sie bei den Freien Wählern Stimmenkönigin und sind jetzt eine von zwei Frauen im Gremium. Wie gefällt Ihnen diese Arbeit?

Ich bin seit einem halben Jahr dabei und schätze die angenehme Zusammenarbeit, auch fraktionsübergreifend und mit der Verwaltung. Bei uns wird viel Wert auf Sachpolitik gelegt. Als Neuling kann ich mir von jedem einen Rat holen. Mir gefällt es, auch mal hinter die Kulissen schauen und dabei selbst etwas bewirken zu können.

Seit 2019 im Gemeinderat von Oberteuringen (von links): Udo Fritz und Birgit Locher gehören zur Fraktion der Freien Wähler, David Funes hat einen Sitz bei der SPD. | Bild: Claudia Wörner

Sollte der Gemeinderat in Oberteuringen noch weiblicher werden?

Selbstverständlich! Eigentlich sollten Frauen Frauen wählen. Der Gemeinderat sollte ja die Gesellschaft repräsentieren, von daher wären ein paar mehr Frauen gut. Aber wenn wir die Quote bei jeder Wahl verdoppeln, sind wir auf einem guten Weg. Spaß beiseite: Ich kann nur dazu motivieren, sich auch bei der nächsten Wahl wieder nominieren zu lassen. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass es überhaupt keinen Grund gibt vor so einem Amt Angst oder Bedenken zu haben.

Wie bekommen Sie Ihre Arbeit und die Ämter zeitlich unter einen Hut? Wie entspannen Sie sich?

Erste Priorität hat der Betrieb. Er muss laufen. In der Familie darf niemand zu kurz kommen. Auch der Freundeskreis will gepflegt werden. Klar, die Abende sind gefüllt. Mal gelingt die Balance gut, mal ist es schwieriger. Aber solange ich zu einer Veranstaltung nach Feierabend gerne gehe und nicht lieber auf dem Sofa wäre, ist alles gut. Entspannung ist kein großes Thema für mich. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich ja bei der Arbeit oft an der frischen Luft bin und durchatmen kann. An den See gehe ich natürlich auch gern.

