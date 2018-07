Oberteuringen – Auf großes Interesse ist die Vorstellung der beiden Kandidaten für die Wahl des künftigen Bürgermeisters von Oberteuringen am Montagabend gestoßen. Die 400 Stühle im Saal des Gasthauses "Die Post" reichten nicht ganz aus. Am 24. September entscheiden die Bürger, ob Reinhard Friedel oder Ralf Meßmer künftig auf dem Chefsessel im Teuringer Rathaus Platz nimmt.

Amtsinhaber Karl-Heinz Beck nannte die Regeln: Jeder Kandidat hat 15 Minuten Zeit, um sich und seine Ziele vorzustellen. Während der beiden Reden wartet der jeweilige Gegenkandidat im Nebenzimmer, die Reihenfolge richtet sich nach dem Eingang der Bewerbung. Das heißt, Reinhard Friedel – er machte seine Bewerbungsabsicht bereits am 27. April öffentlich – trat zuerst ans Rednerpult. Der 45-Jährige ist in Oberteuringen aufgewachsen, verheiratet und Vater von drei Kindern. Aktuell leitet er das Amt für Bildung, Familie und Sport der Stadt Friedrichshafen, davor war er Sachgebietsleiter im Sozialamt des Bodenseekreises. Punkten möchte er bei den Wählern auch mit seinem Engagement in der Gemeinde und in den Vereinen. Unter anderem war das CDU-Mitglied 16 Jahre im Gemeinderat. "Es war immer ein Traumziel von mir, in meiner Heimatgemeinde Bürgermeister zu werden", sagte Friedel, der als unabhängiger Kandidat antritt.

Drei Themen liegen ihm besonders am Herzen: der Neubau der Grundschule, die Eröffnung des Lebensraum-Campus und als wichtigster Punkt die Bürger- und Jugendbeteiligung. "Der direkte Kontakt zu den Bürgern wäre die wichtigste Grundlage für meine Arbeit", versicherte er. Darüber hinaus nannte er die Feuerwehr ebenso wie Landwirtschaft, weitere Gewerbeflächen, Ausbau der Breitbandversorgung und Vereinsförderung durch einen Ehrenamtspreis. Wichtig sei ihm, den Dorfcharakter von Oberteuringen zu erhalten. Deshalb möchte er nach zwei sehr großen Baugebieten in den kommenden Jahren eher kleinen den Vorrang geben und Lücken schließen. "Ich weiß, was in unserem Ort läuft und weshalb etwas wie läuft", warb Friedel für sich.

In den vergangenen 17 Tagen habe er mehr Teuringer Bürger kennengelernt als in den 17 Jahren, in denen er hier wohne, stieg der zweite Kandidat Ralf Meßmer in seine Rede ein. Er hält dies für ein gutes Zeichen und betont seine Unabhängigkeit. "Ich will Ihnen allen ein gleichermaßen guter und neutraler Bürgermeister werden." Er stehe für Konsens und für ein gutes, ausgeglichenes Miteinander. "Auch im Gemeinderat will ich denkbar breite Mehrheiten schmieden, über Fraktionsgrenzen hinweg", warb der 43-jährige parteilose Diplom-Verwaltungswirt. Aktuell ist der verheiratete Vater von zwei Kindern Kämmerer der Gemeinde Horgenzell.

Mit Blick auf die konstant hohe Nachfrage nach Wohnraum möchte Meßmer neues Bauland in Maßen erschließen. "Also eher weniger. Und wenn, dann vorrangig für Einheimische", betonte er. Er stehe für maßvolles und qualitatives Wachstum und möchte eine Veranstaltung für Neubürger ins Leben rufen. Auch das bürgerschaftliche Engagement in den Vereinen möchte er fördern und dafür entsprechende Richtlinien schaffen. Voll und ganz stehe er hinter dem Projekt Lebensraum-Campus. Als Pluspunkt mit Blick auf die Gemeindefinanzen warf Meßmer seine Erfahrungen als Kämmerer in die Waagschale. "Ich rate dazu, sinnvoll zu investieren. Nur sollte, wer Geld ausgibt, dieses Geld auch einnehmen." Kritisch sieht er, dass es in Oberteuringen keine freien Gewerbeflächen mehr gibt. Im Falle seiner Wahl wolle er das Gewerbe offensiv fördern und mit den Bedürfnissen der Landwirtschaft in Einklang bringen. Meßmer möchte Oberteuringen als kinder- und familienfreundliche Kommune weiter ausbauen.

