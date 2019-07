Rund 50 Menschen verschiedener Generationen – manche haben eine Beeinträchtigung, andere einen Migrationshintergrund – verbindet mit dem Projekt „Oberteuringen tanzt!“ ein gemeinsames Interesse. Seit Anfang des Jahres bereiten sie sich mit Tanzpädagogin Daniela Endres auf zwei Aufführungen Ende Oktober vor.

Mitwirkende sowie Projektpartner von „Oberteuringen tanzt!“: Die Choreografie für das generationenverbindende Projekt stammt von Tanzpädagogin Daniela Endres (links). | Bild: Claudia Wörner

Bis auf sechs gemeinsame Samstagsproben im Haus am Teuringer bereitet Daniela Endres Kinder der Teuringer-Tal-Schule, Erwachsene und Menschen mit Behinderung getrennt auf das Tanzprojekt vor. „Die Begegnung ganz unterschiedlicher Menschen ist auch inhaltlich das Thema“, erläutert Endres. Mit viel Raum für Begegnung und voller Lebendigkeit würden die Proben ablaufen. Zur Filmmusik aus „Die fabelhafte Welt der Amélie“ hat Endres die Choreografie entwickelt. Unter dem Namen „trial & error“, was die Tanzpädagogin mit „Ein neuer Versuch lohnt sich“ übersetzt, handelt das Tanzstück vom Streben nach Glück, vom Versuch, Ziele zu erreichen und Überzeugungen zu leben. „Doch oft stecken wir in einem Kreislauf des Funktionierens fest, der keinen Raum für Entfaltung lässt“, sagt Endres. Dabei sei jeder Fehler eine neue Chance zu begreifen, zu lernen und zu verändern. „Es beginnt mit dem ersten Schritt.“

Probe für das Projekt „Oberteuringen tanzt!“ | Bild: Claudia Wörner

Julie Adam, Rektorin der Teuringer-Tal-Schule, gefällt am Projekt „Oberteuringen tanzt!“ besonders, dass der Inklusionsgedanke hier ganz konkret umgesetzt wird. „Man berührt sich über das Thema“, sagt Adam. Jonas Ohlsson, angehender Heilerziehungspfleger im Gemeindeintegrierten Wohnen der Stiftung Liebenau, berichtet, dass das Tanzprojekt für die teilnehmenden Menschen mit Behinderung etwas ganz Besonderes sei. „Hier können viele Berührungsängste abgebaut werden“, so sein Eindruck.

Auch lokale Sponsoren ermöglichen das Tanzprojekt

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ mit 3000 Euro gefördert. Finanzielle Unterstützung gibt es außerdem von Sparkasse und Raiffeisenbank sowie von der Bürgerstiftung Oberteuringen. Beteiligt sind viele Kooperationspartner: Kulturverein Mühle, Gemeinwesenarbeit am Teuringer – Inklusives Oberteuringen, Helferkreis Flucht und Asyl, Stiftung Liebenau und Teuringer-Tal-Schule. Für das richtige Licht sorgt Suze Keeves aus Friedrichshfafen.

Premiere von „Oberteuringen tanzt!“ ist am Samstag, 26. Oktober, im Saal des Restaurants Die Post. Die zweite Aufführung findet am Sonntag, 27. Oktober, statt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.