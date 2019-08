In Oberteuringen kam es am Freitagabend gegen 22 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Wie die Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigt, habe es sich um Fahndungsmaßnahmen gehandelt, die mit den Einbrüchen in der vergangenen Zeit in Verbindung stehen könnten. Es seien laut Polizei mehrere Streifen sowie ein Hubschrauber im Einsatz gewesen. Die Ermittlungen laufen.