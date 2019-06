Oberteuringen vor 5 Stunden

Fahrzeugbrand in Oberteuringen: Auto brennt lichterloh

Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen musste am Mittwochmittag zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand in die Adenauerstraße ausrücken. Ein Fahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, der Fahrer reagierte genau richtig.