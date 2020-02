Wegen Umstellung der Buchführung auf die Doppik hat sich die Haushaltsplanung der Gemeinde Oberteuringen verzögert. Vorgestellt hat Kämmerer Hans-Jörg Langegger im Gemeinderat jedoch eine Liste geplanter Investitionen, die Basis für die Finanzrechnung ist.

5,4 Millionen Euro sollen investiert werden

Insgesamt rund 5,4 Millionen Euro umfassen die geplanten Investitionen in 2020. Größter Posten sind Kosten in Höhe von 2 Millionen Euro für die neue Teuringer-Tal-Schule gefolgt von etwas mehr als 1 Millionen Euro für Grunderwerb für Baugebiete und 900.000 Euro Zuschuss für den Sportverein für die neue Tennisanlage. Der Neubau der Schule werde auch in den kommenden Jahren mit weiteren 7,9 Millionen Euro zu Buche schlagen, informierte Langegger. Demgegenüber stehen Zuschüsse, die jedoch noch nicht genau beziffert werden können. Weitere größere geplante Investitionen sind 100.000 Euro für die EDV im Rathaus, 175.000 Euro für die Außenanlagen des Kindergartens St. Martin und 170.000 Euro für die Planung des Hochwasserschutzes. Die Abschreibungen sind noch nicht beziffert. Bürgermeister Ralf Meßmer rechnet in den kommenden vier Jahren mit etwa 3 Millionen Euro.

Defizit bei der Abwasserbeseitigung

Vorgestellt hat Hans-Jörg Langegger auch den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oberteuringen. Hier steht dem Ertrag in Höhe von 750.500 Euro ein Aufwand in Höhe von 820.000 Euro entgegen, so dass die Gemeinde für 2020 mit einem Defizit von 69.500 Euro rechnet. Gründe seien im Wesentlichen Planungskosten für Erschließungsgebiete und für eine Erweiterung der Kläranlage beziehungsweise für den Anschluss an die Stadt Friedrichshafen. Weiter positiv entwickelt sich der Eigenbetrieb Energie. Hier rechnet die Gemeinde mit einem Jahresgewinn in Höhe von 48.800 Euro. Für alle drei Pläne wurde vom Gemeinderat einstimmig grünes Licht erteilt.