Im April vergangenen Jahres wurde in Oberteuringen ein Jugendforum gegründet. Aktuell engagieren sich hier vier Jugendliche, Ziel sind bis zu neun Mitglieder. Im Gemeinderat stellten Julian Hertkorn, Konrad Merkle und Chanty Ott zusammen mit Gemeinwesenarbeiter Michael Friedrich-Gaire ihre Arbeit seit Gründung des Forums vor.

Regelmäßige Treffen in der Mühle

Sie treffen sich zu ihren Besprechungen regelmäßig in der Mühle. Darüber hinaus suchen die Jugendlichen aber einen Raum für ein Jugendcafé als Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene ab 15 Jahren. „Wir sind für alle Vorschläge offen, egal ob in Bitzenhofen, Unter- oder Oberteuringen“, sagte Julian Hertkorn. Der Jugendtreff für Kinder ab acht Jahren, der 2018 an der Sporthalle wiedereröffnet wurde, sei keine wirkliche Alternative. „Jugendliche 16 plus wollen sich nicht ins Kinderzimmer setzen“, meinte Julian Hertkorn auf Nachfrage von Jürgen Mehr (CDU). Der Wunsch nach etwas eigenem leuchtet Mehr ebenso wie allen anderen Räten ein. „Das ist absolut nachvollziehbar“, so Maximilian Eppler (CDU).

Gemeinderäte loben die Jugendlichen

Birgit Locher (FW) begrüßt, dass die Initiative von den Jugendlichen selbst kommt. „Das sollte nicht an einem Raum scheitern.“ Nachgefragt haben die Vertreter des Jugendforums bereits bei der evangelischen Kirchengemeinde wegen des Raums unter der Kirche. „Sie hat Bedenken wegen der Versicherung“, berichtete Julian Hertkorn. Die Räte regten an, auch bei der katholischen Kirchengemeinde anzufragen. Als Möglichkeit sehen sie eventuell die Anschaffung eines Bauwagens. Bürgermeister Ralf Meßmer möchte das Jugendforum künftig gern miteinbinden, wenn es um Jugendthemen wie beispielsweise die Skateranlage geht.

Dieses Jahr sind die Jugendlichen wieder beim Teuringer Sonntag mit dabei

Aktiv war das Jugendforum im vergangenen Jahr mit einem Cocktailstand am Teuringer Sonntag. Auch dieses Jahr steht diese Aktion wieder auf dem Plan. Darüber hinaus befassen sich die Mitglieder des Jugendforums mit Themen wie Mobilität oder der Gemeindehomepage. Geplant seien weitere Aktionen wie ein Fußballturnier, Point Ball und eine Jugenddisco.