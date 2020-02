Auf Anregung des Gemeinderats möchte die Gemeinde Oberteuringen auf gemeindeeigenen Flächen artenreiche Blumenwiesen anlegen, um Lebensräume für Insekten zu schaffen. Bauamtsleiter Werner Wetzel stellte in der Sitzung des Gemeinderats Flächen vor, die dafür in Frage kommen. Es handelt sich um zehn unterschiedlich große Flurstücke mit insgesamt etwa zwei Hektar von Dörnlenäcker über Zwerchauäcker, Inselholz, Höll, Teuringer Straße, Tafernesch, Eugen-Bolz-Straße und Berghalde bis zur Rebenstraße. „Es soll zunächst geprüft werden, wo eine Blumenwiese wirklich sinnvoll ist“, so Wetzel.

Bürger sollen mit Schildern informiert werden

Roland Widder vom Maschinenring Linzgau machte deutlich, wie wichtig die Bodenbearbeitung ist. „Wildblumen brauchen vier bis sechs Wochen. Da ist jedes Unkraut schneller“, so Widder. Hinter einer Blumenwiese würden Geduld und Arbeit stecken. Birgit Locher (FW) begrüßte, dass die Gemeinde Fachleute für die konzeptionelle Beratung mit ins Boot holen will. Alexander Reuter (FDP) warnte vor Aktionismus. „Wir sollten keine Primärbiotope vernichten.“ Über alle Fraktionen hinweg sprachen sich die Räte dafür aus, die Bevölkerung über Hinweisschilder zu informieren, was an den unterschiedlichen Orten wachsen und blühen soll.

Auwaldstreifen entlang der Rotach

Außerdem beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, die Arbeiten für die Entwicklung eines gewässerbegleitenden Auwaldstreifens mit Saumvegetation entlang der Rotach auszuschreiben. Die Fläche mit einer Größe von 2600 Quadratmetern dient als Ausgleichsmaßnahme für das Gewerbegebiet Elzenbach. Werner Wetzel erläuterte, dass der Auwaldstreifen 42.800 Ökopunkte liefert. Somit verzeichne Oberteuringen aktuell einen Überschuss von 30.577 Ökopunkten. „Ein Teil davon wird bereits für die beiden Bebauungspläne Grundschule und Oberteuringen-Nord benötigt. Für den Auwaldstreifen geht die Gemeinde von Kosten in Höhe von 44.210 Euro aus.