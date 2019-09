von Christiane Keutner

Ihrem Motto „Bunte Welt“ wurde die Leistungsschau der Teuringer Wirtschaft gerecht. Trotz des Regens fanden sich zahlreiche Interessierte auch auf offener Ausstellungsfläche ein und erlebten die Vielfalt der 38 Händler, Dienstleister, Handwerker und Unternehmen, dieses Mal auch in Neuhaus und Hefigkofen.

Die „Hochstapler“ Marisa Knisel (links, in der Hocke) und Jonas Keller (Zweiter von rechts) wetteifern mit den Mini-Gabelstaplern. | Bild: Christiane Keutner

Einen Vorteil hatte das nasse Wetter: Es kamen wirklich nur Interessierte, die sich in aller Ruhe und ausführlich über die Angebote informieren wollten. Wie beispielsweise bei Bischof Obstbau. Dort verkosteten die Besucher Selbstgebranntes, Himbeersirup, Süßmost und Apfelwaffeln. „Wir hätten unser Konzept noch um einen Glühmost oder warmen Apfelsaft erweitern sollen, aber die Idee kam uns zu spät“, scherzte Simone Bischof.

Sie freute sich mit Familie und Mitarbeitern aber ab mittags über einen guten Zulauf und treue Kunden wie Monika und Franz Jakob aus Deggenhausertal, die den Apfelsecco probierten. „Sehr empfehlenswert“, sagte Monika Jakob. In der Brennerei erzählte Robert Bischof Paul, Carolin und Anton Scherzer aus Oberteuringen, wie man Obst geistreich verflüssigt. „Man muss die Leute vor Ort unterstützen, weil sie sich die Mühe für die Leistungsschau machen. Und es ist interessant, weil man ansonsten keinen Zugang zu den Betrieben hat, wie nun hier“, sagte Carolin Scherzer.

Wie berge ich Verletzte? Die Freiwillige Feuerwehr zeigte dies und noch mehr bei der Leistungsschau. | Bild: Christiane Keutner

Nicht nur dabei sein, sondern auch aktiv werden konnte man bei der Freiwilligen Feuerwehr. Hier ließen sich Schere und Spreizer an einem ausrangierten Auto ausprobieren. Tobias Riether, stellvertretender Feuerwehrkommandant: „Da merkt man, wie schwer das Gerät ist, mit dem wir Verletzte befreien.“ Zur Schauübung am Nachmittag mit Bergung eines „Verunfallten“ fanden sich doch noch viele Zuschauer ein.

Sie schlenderten von Stand zu Stand und drehten an Glücksrädern. Bei „1a Autoservice Hillebrand“ ist die Familie mit vier Kindern eingebunden. Die Berichterstatterin wurde auch gedrängt, am Rad zu drehen: Eine gelbe Surfscheibe ist der Gewinn. „Nicht ganz altersgerecht“, meint der elfjährige Mika Hillebrand. „Sie dürfen nochmal drehen.“

Die Blumenkugel bewundern Monika Bucher und Michael Schummer bei Uwe Haug. | Bild: Christiane Keutner

Die vielen Infos über Blumen, Einrichtungen, Hausnotruf, Rentenberatung, Nutzfahrzeuge, Fensterbau, Schreinerei und vielem mehr machten hungrig. „Es gibt viel anzuschauen und probieren“, sagte Tom Daffix. „Man bekommt Kontakt zu den Betrieben, sieht, was es Neues gibt und kann sich austauschen.“ „Man lebt zwar hier, kennt aber doch nicht alles und sieht, was Oberteuringen zu bieten hat“, ergänzte Nicole Daffix-Hankel.

Wasser? Versetzt mit Kohlensäure, lud Hauptamtsleiter Rainer Groß, auch für die Wasserversorgung der Gemeinde zuständig, zur Wasserprobe ein. Schmeckte gar nicht schlecht. Die Gemeinde hatte sich mit dem Tag des offenen Rathauses ebenfalls eingebunden und zur Besichtigung sämtlicher Räume inklusive Bürgermeisterbüro und Vorstellung aktueller Projekte eingeladen. Hier, wie auch in der Schreinerei Mehr, war man mit der Resonanz zufrieden. „Viele Stammkunden kommen vorbei. Das Interesse der örtlichen Bevölkerung ist da“, stellte Holztechniker Michael Filleböck fest.

Tomo (vorn) und Nikola Wagenseil rutschen die Rollbahn beim Gasthof Adler mit viel Elan herunter. | Bild: Christiane Keutner

Direkt vor Ort präsentierten sich die Betriebe in Neuhaus und Hefigkofen. Einige Handwerker hatten sich passenderweise im Gasthof Adler eingefunden, der sich nach dem Brand im Wiederaufbau befindet. „Das wird klasse und alles behindertengerecht“, sagte der direkte Nachbar Dominik Wagenseil, der sich auf die Wiedereröffnung freut.

Kinder beweisen Geschick

Musik ertönte in der Halle bei Schrodi Fensterbau. Die „E-Mus“ sorgten im Auftrag des Vereins Teuringer Wirtschaft für Stimmung. Hochstapler traf man in einem Lastwagen von Vöhringer Transport+Logistik an: Mit ferngesteuerten Mini-Staplern bewiesen hier Kinder ihr Geschick oder ließen sich in der Fotobox fotografieren. „Wir haben keine Privatkundschaft, aber präsentieren uns dennoch der Öffentlichkeit, knüpfen Kontakte zu dem einen oder anderen möglichen Azubi“, sagte Petra Keller.

Besucher sind zufrieden

Zurück im Saal von „Die Post“ beschloss Gerhard Singpiel seine Runde. Der ehemalige Oberteuringer Ortsbaumeister war beeindruckt von den neuen (Bau)projekten und dem neuen Infosystem mit den digitalen Bebauungsplänen und entspannte nun in der Wohlfühloase mit Trommelklängen und Meditation von Rosi Moll und Udo Fritz. „Schön war‘s und sehr informativ“, resümierten am Ende in Oberteuringen etliche Besucher.