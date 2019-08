Auf die Spur des international mehrfach vorbestraften und bereits wegen Einbruchstaten verurteilten wohnsitzlosen ungarischen Staatsangehörigen waren die Ermittler gestoßen, nachdem im unmittelbaren Tatortbereich bei der Brandstiftung in Oberteuringen Beweismittel mit DNA-Spuren gesichert werden konnten, die schließlich zu dem 49-jährigen Tatverdächtigen führten. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Oberteuringen Oberteuringen: Brandanschlag auf Mobilfunkanlage

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den wegen schwerer Brandstiftung und Brandstiftung dringend tatverdächtigen Mann, dessen Aufenthaltsort allerdings zunächst nicht bekannt war.

Hinweise von Zeugen zur Person im Wald

Nachdem durch Hinweise von Zeugen bekannt wurde, dass in einem Waldgebiet bei Oberteuringen eine unbekannte Person campieren soll und diesen Hinweisen nachgegangen wurde, konnte der 49-jährige mutmaßliche Brandstifter am Montagmorgen in seinem Lager im Wald angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Noch am Montagnachmittag wurde der Mann dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft, heißt es in der Mitteilung.

Tatverdächtiger soll mehrere Einbrüche begangen haben

Neben der schweren Brandstiftung in Ravensburg und der Brandstiftung in Oberteuringen steht der 49-jährige Mann in Verdacht, in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Einbrüchen in Wohnhäuser und Geschäftsräume begangen zu haben, die Gegenstand weiterer Ermittlungen sind.