von Christiane Keutner

Der Spaziergang mit ihrer Tochter im Frühling 2017 an der Rotach in Oberteuringen verlief nicht so entspannt, wie sich das eine 33-Jährige wohl gedacht hatte: Sie begegnete hier einem 32-jährigen vermeintlichen Exhibitionisten. Dieser stand nun wegen seines Tuns vor dem Amtsgericht Überlingen.

Zeugin: "Ich hatte Angst"

Die Frau sagte in der Verhandlung aus, sie sei Richtung Kindergarten unterwegs gewesen, als sie den Angeklagten dort habe sitzen und masturbieren sehen. "Ich bin sehr erschrocken, hab' umgedreht und bin mit meiner Tochter in die andere Richtung gerannt, weil ich Angst hatte. Als ich mich umgeschaut hatte, war er in meine Richtung gelaufen, ist aber dann abgebogen", schilderte sie in der Verhandlung die ersten Begegnungen, denen kurz darauf eine dritte folgte. Da habe sie den Mann an der Autobrücke auf der zweitobersten Stufe sitzen sehen, er habe erneut masturbiert, sie angegrinst und komisch gelacht. Sie sei schnell weggelaufen und habe die Polizei informiert.

Angeklagter: "Bin bei zwei Therapeuten"

Der Angeklagte leugnete in der Verhandlung die Begegnung nicht, jedoch den Vorwurf, die Frau absichtlich mit seiner Handlung konfrontiert zu haben. Eingehend erkundigte sich Richter Alexander von Kennel nach den derzeitigen Lebensverhältnissen des 32-Jährigen und therapeutischen Maßnahmen. Ja, er sei in der Angelegenheit bei zwei verschiedenen Therapeuten, "aber die Frequenz war nicht genug", meinte der Mann. Alle drei Monate habe er einen Termin von 20 Minuten gehabt. Nun versuche er, eine intensivere Therapie zu bekommen. Er habe damit begonnen; in drei Wochen sei der nächste Termin. "Ich schätze, dass es Zeit braucht, dass ich mich besser verstehe."

Richter will Zeugin Aussage ersparen

Der Versuch des Richters, der Zeugin eine Aussage zu ersparen, weil der Angeklagte den Kernvorwurf einräumte, scheiterte am Verteidiger: Man müsse seinem Mandanten eine Absicht nachweisen.

Angeklagter wegen Besitz kinderpornografischer Schriften vorbestraft

Die sah Raphael Blatter, Vertreter der Staatsanwaltschaft, als gegeben an, untermauert durch drei Vorstrafen: Der Angeklagte war wegen des Besitzes von kinderpornografischen Schriften verurteilt worden, weil er kinderpornografische Bilder in einem sozialen Netzwerk hochgeladen hatte und auf seiner Festplatte ebensolche Bilder und Videos gefunden worden waren. Zwei weitere Freiheitsstrafen auf Bewährung gab es wegen unerlaubten Besitzes von und Handels mit Betäubungsmitteln in vielen Fällen und in nicht geringer Menge. Festgehalten worden waren auch die daraufhin erfolgten ambulanten Einzelgespräche und Therapien.

Staatsanwalt sieht Tatbestand des Exhibitionismus' erfüllt

Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft war klar, dass sich alles so abgespielt hatte, wie von der Zeugin geschildert. Wesentlich sei der dritte Kontakt an der Brücke gewesen, wo dem Angeklagten bewusst gewesen sei, dass er beobachtet wurde. Dieses Bewusstsein sei entscheidend für die exhibitionistische Handlung. Eine Therapie bewirke eine Besserung, meinte der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Er beantragte eine Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung und eine wöchentliche ambulante Therapie sowie 80 Stunden gemeinnützige Arbeit.

Anwalt spricht von zufälliger Begegnung

Sein Verteidiger verwies auf den Druck, unter dem sein Mandant gestanden habe und den er loswerden wollte. Er habe die Handlung abgebrochen und sich einen anderen Standort gesucht: "Er wollte unter die Brücke, weil er dachte, dort wird er nicht entdeckt. Er konnte nicht damit rechnen, dass die Zeugin über die Brücke geht. Die Begegnung war nur zufällig, nicht beabsichtigt. Für eine Verurteilung benötigt man einen direkten Vorsatz." Dies bekräftigte der Angeklagte: "Es tut mir leid, dass die Frau das mit angesehen hat. Ich bin davon ausgegangen, dass sie mich nicht gesehen hat."

Zwei Monate Haft auf Bewährung

Der Richter verurteilte den Angeklagten zu zwei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und der Auflage, sich in eine engmaschige Psychotherapie zu begeben und 60 Arbeitsstunden zu leisten. Das Entdecktwerden habe den Angeklagten angetörnt, deshalb sei der Tatbestand der exhibitionistischen Handlung erfüllt. Der Richter würdige, dass sich der 32-Jährige bereits Hilfe geholt habe.

Geldstrafe nicht mehr möglich

Aber da er schon zweimal im Zusammenhang mit kinderpornografischen Schriften verurteilt worden sei, seien Geldstrafen nicht mehr möglich. Er könne vom Therapeuten eine engmaschige Therapie fordern. Durch die 60 Arbeitsstunden könne der Angeklagte an eine gewisse Tagesstruktur gewöhnt werden, die ihm bislang fehle. Der Angeklagte hatte erklärt, dass er seit 2015 keiner Tätigkeit mehr nachgehe. Daher erklärte der Richter: "Vielleicht können diese auch hilfreich für Sie sein, um ans Erwerbsleben herangeführt zu werden."

