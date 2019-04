von Caudia Wörner

Ganz im Zeichen der Blasmusik stand am Wochenende das 59. Blütenfest des Musikvereins in Oberteuringen. Vom Vesperhock am Freitagabend bis zum Ausklang am 1. Mai wechseln sich Partysound und zünftige Blasmusik im Festzelt ab. Beliebt bei Familien ist regelmäßig der Frühschoppen mit Mittagessen am Sonntag, zu dem der Musikverein Berg aufgespielt hat.

