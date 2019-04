Ganz im Zeichen der Blasmusik stand am Wochenende das Blütenfest des Musikvereins in Oberteuringen. Und das Fest ist noch nicht zu Ende: Heute abend ab 21 Uhr steht der Tanz in den Mai mit der Band „Freibier“ auf dem Programm. Finale ist am 1. Mai, wenn die Trachtenkapelle Oberteuringen wieder selbst zum Feiertagsfrühschoppen aufspielt. Am Nachmittag folgt der Musikverein Roggenbeuren und ab 18 Uhr unterhalten die „La Paloma Boys“.

Hier treffen sich die ganze Gemeinde und viele Besucher aus der Region: Die Veranstalter freuten sich an allen Tagen über ein volles Zelt. | Bild: Claudia Wörner

Der Musikverein setzt beim Blütenfest wieder auf den bewährten Mix von Partysound und zünftiger Blasmusik. Bereits bei den „Dirndlknackern“ freute er sich am Samstagabend über ein volles Zelt und beste Stimmung. Beliebt bei der ganzen Familie ist der Frühschoppen mit Mittagessen am Sonntag, zu dem der Musikverein Berg aufspielte. „Wir sind absolut zufrieden“, sagte der neue Vorsitzende Felix Metzger. An dem bewährten Konzept des Blütenfests gebe es nichts zu ändern.

Mehr als 250 Helfer von Musikverein und Feuerwehr im Einsatz

Mehr als 250 Helfer des Musikvereins und der Feuerwehr sind bei dem sechstägigen Festmarathon im Einsatz. Wenn die Musiker der Trachtenkapelle nicht selbst spielten, halfen sie am Weizenstand, brieten Würstchen und mixten in der Bar bis in die frühen Morgenstunden Drinks. „Alle arbeiten Hand in Hand und vom Zeltaufbau bis zur Bewirtung läuft es bei den eingespielten Teams unglaublich gut“, lobte Metzger. Ohne sie wäre so ein Fest auch gar nicht zu stemmen.