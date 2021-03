Oberteuringen vor 5 Stunden

57-jähriger Mann randaliert vor Wohnung der Ex-Partnerin

Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen mussten in der Nacht von Sonntag auf Montag einen 57-jährigen Mann in Gewahrsam nehmen, nachdem er an der Wohnung seiner Ex-Partnerin in Oberteuringen randaliert hatte und einem Platzverweis nicht nachkam.