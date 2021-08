Wie eine 29-Jährige über die Internetwache mitteilte, sei sie am Montag gegen 16.45 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse in Richtung Ittenhausen unterwegs gewesen, als ihr die Mini-Fahrerin auf ihrer Fahrspur entgegen kam. Nur durch ein Ausweichmanöver habe die 29-Jährige einen Frontalzusammenstoß verhindern können. Wie sie in der digitalen Strafanzeige schreibt, habe sie in der Folge jedoch selbst die Kontrolle über ihren Wagen verloren, schleuderte über die Fahrbahn und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Das teilt die Polizei mit.

Die Mini-Fahrerin setzte derweil ihre Fahrt unbehelligt fort. Durch das Manöver erlitt die Mercedesfahrerin leichte Verletzungen. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zum weißem Mini mit Ravensburger Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0 75 41/70 10 mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Darüber hinaus rät die Polizei dazu, in dringenden Fällen unverzüglich den Notruf zu wählen. Nur so kann ein sofortiges Tätigwerden der Ermittler ohne größeren Zeitverzug gewährleistet werden.