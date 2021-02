Oberteuringen vor 3 Stunden

2000 Stunden im Einsatz: SV Oberteuringen zeigt beim Bau der neuen Tennisanlage großes Engagement

In Oberteuringen hat die Tennisabteilung des Sportvereins ihren Tennisplatz samt Vereinsheim für den Neubau der Grundschule aufgeben. Nun entsteht beim Fußballplatz eine neue Tennisanlage. Dabei packen die Mitglieder selbst intensiv mit an, um die Kosten stemmbar zu halten. Bereits an Ostern sollen die ersten Bälle über das Netz gehen.