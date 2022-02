Oberteuringen vor 4 Stunden

20-jährige Fahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person und insgesamt rund 3500 Euro Schaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in der Eugen-Bolz-Straße in Oberteuringen.