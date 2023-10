Gleich zwei Jubilarinnen hat Bürgermeister Daniel Heß in öffentlicher Sitzung geehrt: Daniela Neßler ist seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst tätig, Jasmin Bachmann tatsächlich schon seit 30 Jahren.

Beide absolvierten ihre Ausbildungen zu Verwaltungsfachangestellten in der Nachbarstadt Meersburg und beide begannen laut den Ausführungen von Daniel Heß ihre Arbeit in der Gemeinde Stetten noch während ihrer Ausbildungszeit. Heß projizierte zur Demonstration die Bewerbungsfotos seiner geehrten Fachkräfte an die Wand des Sitzungssaals.

Daniela Neßler leitet seit elf Jahren das Hauptamt der kleinen Seegemeinde und zeichnet für Personal-, Rechts und Gemeinderatsangelegenheiten sowie für Bauangelegenheiten verantwortlich. Jasmin Bachmann ist unter anderem für Tourismus, Kernzeitbetreuung und das Mitteilungsblatt zuständig. Mit Gerhard Höfflin, Sigmund Paul und Daniel Heß haben die Geehrten bis jetzt drei Bürgermeister erlebt.

„Trotz mancher stürmischen See sind sie immer noch an Bord“, freute sich Bürgermeister Heß. Über 25 Jahre hinweg hätten Neßler und Bachmann viel mehr als ihre Pflicht getan, ihr Wissen und Können eingebracht zum Wohle der Gemeinde. „Ich habe mit Euch immer eine gute Zusammenarbeit erlebt“, lobte Heß die Jubilarinnen. Bei Bachmann seien es sogar fünf Jahre mehr. Ihr Dienstjubiläum sei damals untergegangen, daher werde es jetzt nachgeholt. Der Bürgermeister sagte, zukünftig würden die Aufgaben in der Verwaltung immer mehr und immer komplexer. Das Anspruchsdenken in der Bevölkerung steige rasant. „Eine Kommune ist heute ein Dienstleistungsbetrieb“, so Daniel Heß.

„Mit Euch an Bord wird es uns sicher gelingen, diese Herausforderungen zu bestehen“, richtete der Bürgermeister seinen Dank an die Jubilarinnen. Heß überreichte Dankesurkunden und Blumensträuße unter dem Beifall der Gemeinderatsmitglieder und Anverwandten der geehrten Verwaltungsmitarbeiterinnen.