von (mw)

Der Gemeinderat war sich einig: Auch neu eingereichte Pläne für einen Aus- und Umbau an der Roggelestraße 15 überzeugten nicht. Nachdem die Räte ein Baugesuch aus dem Sommer 2021 wegen des zu massiven Erscheinungsbilds abgelehnt hatten, sollten nun bereits gebaute Teilstücke nachträglich genehmigt werden. Ferner soll das bestehende Wohngebäude laut Entwurf um eine Etage aufgestockt werden. Das Bauvorhaben befindet sich im Zusammenhang mit einem bebauten Ortsteil ohne Bebauungsplan, wie Bürgermeister Daniel Heß erläuterte. Es sei daher nach Paragraf 34 Baugesetzbuch zu beurteilen und müsse sich in die Umgebung einfügen.

Bodenseekreis Mangelware Bauland: In welchen Gemeinden im Kreis es derzeit noch Bauplätze gibt Das könnte Sie auch interessieren

Optisch dreigeschossige Gebäude wie das geplante Projekt seien aber in der Umgebung nicht vorhanden. Das direkt angrenzende Doppelhaus habe sogar nur eineinhalb Geschosse. Wie Heß sagte, überragt das Bestandsgebäude die benachbarten Häuser trotz bewegten Geländes sowohl mit der Firsthöhe als auch mit der Wandfläche. Negativ ins Gewicht fiel für Rat und Bürgermeister auch, dass die gesamte Bebauung in dem Bereich Roggele das Landschaftsbild von der Südseite her dominiere.

Wohnraum im Bestand schaffen

Die Gemeinde wolle Wohnraum im Bestand schaffen, allerdings nur, wenn dieser sich in die Bebauung einfügt, betonte Heß: „Es darf kein optischer Ausreißer entstehen.“ Der Gemeinderat teilte die Ansicht der Verwaltung und lehnte die Pläne erneut einhellig ab. Martin Frick (CDU) sagte, an der Massivität habe sich auch in den neuen Planunterlagen nichts geändert. Fraktionskollegin Nicola Barth machte ihrer Ablehnung Luft: „einfach indiskutabel.“ Der Bürgermeister erläuterte, die Ablehnung gehe im nächsten Schritt an die Baurechtsbehörde. Dort könnten weitere Maßnahmen beschlossen werden, zum Beispiel zum Abriss der bereits gebauten Teilstücke. Alexandra Somoza (FWV) wollte wissen, was mit der seit zwei Jahren bestehenden Baustraße passiere. Darum kümmere sich ebenso die Behörde im Landratsamt, antwortete Heß.