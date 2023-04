Das Jahreskonzert „Der gute Ton für Alle“ nutzten der Blasmusikverband Sigmaringen und die Feuerwehrkapelle Stetten a.k.M. jüngst, um verdiente Musikerinnen und Musiker zu ehren. Allen voran wurde Hans-Peter Nolle für 50 Jahre aktives Musizieren in der Feuerwehrkapelle mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet.

Jörg Burkhart stand die Freude ins Gesicht geschrieben, als er als Bezirksvorsitzender des Blasmusikverbandes Sigmaringen ans Mikro trat, um gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Feuerwehrkapelle, Fabian Merz, und dessen Stellvertreter Eric Löffler die Ehrungen vorzunehmen. Burkhart musizierte selbst mehr als 20 Jahre aktiv in der Feuerwehrkapelle. Dementsprechend persönlich fielen seine Lobesworte aus. So drückte er gegenüber „dem Urgestein“ Hans-Peter Nolle seine Bewunderung aus, weil dieser nicht nur in der Kapelle seit 50 Jahren aktiv sei, sondern daneben viele Ehrenämter ausgeübt habe: „Ich weiß gar nicht wie man das alles unter einen Hut bekommt, aber du hast es geschafft.“

Auch über das drei Jahrzehnte Engagement von Florian Dreher und Jürgen Schwochow wussten Burkhart und Merz einiges zu berichten. Gehören beide doch zu den wichtigen Stützen des Orchesters und engagierten sich auch im Vorstand. Während Schwochow als langjähriger Vorsitzender „die Geschicke des Vereins maßgebend mitgeprägt“ habe und die Kapelle auch als Sponsor unterstütze, sei Florian Dreher mit seinem technischen Geschick „der Daniel Düsentrieb der FWK“, so Burkhart und überreichte beiden die Ehrennadel in Gold. Zudem wurden sie zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Oliver Müller durfte sich über die Fördermedaille in Silber und Susanne Schumann-Merz in Bronze freuen. Als Kassier hatte Müller 15 Jahre lang die Finanzen verwaltet. Auch als stellvertretender Vorsitzender habe sich Müller Verdienst erworben. Ebenso wie Susanne Schumann-Merz, die sich seit über zehn Jahren als Schriftführerin engagiere und im Verein bei Festen für die Deko verantwortlich ist.

Kapellmeister Johannes Schuler wurde mit der goldenen Dirigentennadel ausgezeichnet. Er ist seit 20 Jahren als musikalischer Leiter aktiv und habe neben der Feuerwehrkapelle auch die Musikvereine Königsheim, Killer-Starzeln, Hausen im Killertal sowie die Jugendkapelle Balingen dirigiert: „Auch in Stetten bist Du im Jugendbereich tätig und leitest die Jugendkapelle“, würdigte Burkhart sein Engagement.