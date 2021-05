von Mardiros Tavit

„Ich habe was für meine Finger gebraucht“, erzählte Wolfgang Hannes, 69-jähriger Ruheständler im Meersburger Augustinum. Die Fingerübung hat in der Zwischenzeit einen 1,40 Meter hohen Pariser Eiffelturm und ein Wiener Prater-Riesenrad mit einem Meter Durchmesser hervorgebracht. Das Besondere an den beiden Sehenswürdigkeiten: Sie sind rein aus Streichhölzern entstanden.

Die Originale der beiden Besuchermagneten waren zu ihren Zeiten technische Höchstleistungen. Als solche Höchstleistungen können die Modelle von Hannes auch angesehen werden, denn er hat die Originale bis ins kleinste Detail mit Streichhölzern nachgebaut.

Die Originale und ihre Streichholz-Versionen Der Pariser Eiffelturm Erbauer und Namensgeber des weltberühmten Pariser Wahrzeichens ist Gustave Eiffel. Der Eiffelturm wurde als Eisenfachwerkturm von 1887 bis 1889 zur zehnten Weltausstellung in Paris in 26 Monaten gebaut. Das Bauwerk wurde als monumentales Eingangsportal und Aussichtsturm für die Weltausstellung zur Erinnerung an den 100. Jahrestag der Französischen Revolution errichtet. Mit damals 312 Metern Höhe galt der Eiffelturm bis 1930 als höchstes Gebäude der Welt. 18 038 vorgefertigte Metallteile werden durch 2,5 Millionen Nieten zusammengehalten. Alle sieben Jahre wird der Turm mit 60 Tonnen Farbe gestrichen. Er ruht auf einer Grundfläche von 4200 Quadratmetern. Der Abstand zwischen den Füßen beträgt 72,25 Meter, die Spreizung der Pfeiler auf Bodenhöhe 124,90 Meter. Das Modell des Eiffelturms Wolfgang Hannes baute an dem Streichholz-Modell des Pariser Eiffelturms von Dezember 2010 bis Oktober 2016, mit einer Unterbrechung von 15 Monaten. Er verwendete 12 470 Streichhölzer aus 201 Zündholzschachteln. Nach dem Halbieren, Vierteln und Achteln der Hölzchen setzte Hannes seinen Turm aus etwa 45 000 Einzelteilen zusammen. dafür benötigte er 29 Tuben Bastelkleber à 33 Gramm. Zwei Dosen Sprühlack schützen den 1,40 Meter hohen Turm, der in einem Maßstab von etwa 1:230 gebaut wurde. Der Modellturm nimmt eine Grundfläche von 1163 Quadratzentimetern ein. Der Abstand zwischen seinen Füßen beträgt 31,5 Zentimeter und die Spreizung der Pfeiler auf Bodenhöhe 52 Zentimeter. Das Wiener Prater-Riesenrad Das Wiener Riesenrad wurde von 1896 bis 1897 von den englischen Ingenieuren Walter Bassett und Harry Hitchins mit 30 Waggons gebaut. Es wurde anlässlich des 50. Thronjubiläums des Kaisers Franz Josephs I. errichtet. Das Riesenrad wurde als Dreißigeck mit einem Gesamtdurchmesser von 60,96 Meter gebaut. Sein Gesamtgewicht beträgt etwa 435 Tonnen. Hatte das Riesenrad bei der Errichtung noch 30 Waggons, so reduzierte sich die Zahl 1945 auf 15 Waggons. Seit 2016 sind die Waggons klimatisiert. Ohne Stopp dreht sich das Rad in 255 Sekunden um die eigene Achse. Das Modell des Riesenrads Wolfgang Hannes baute von Januar 2017 bis Mai 2020, mit vier Monaten Unterbrechung, an seinem Streichholz-Modell. Dafür benötigte er etwa 15 000 Einzelteile, die er aus 225 Streichholzschachteln mit 10 620 Zündhölzern gewann. Bastelkleber aus 29 Tuben à 33 Gramm hält das Modell zusammen. Hannes baute sein Modell in einem Maßstab von 1:100. Die 15 Waggons des Modells haben, wie das Original, sechs Fenster pro Seite und eine individuelle Möblierung. Mithilfe eines Zwölf-Volt-Elektromotors dreht sich das Rad in 13 Sekunden um die eigene Achse.

Nach seinem frühzeitigen Ruhestand hatten sich er und seine Frau auf ein Pendeln zwischen Deutschland und Thailand eingestellt. „Wir wollten die Winter in Thailand und die Sommer in Deutschland verbringen.“ Sie seien immer viel gereist und stets Winterflüchtlinge gewesen. „In Thailand haben wir jahrelang unseren Urlaub verbracht.“ Thailand war ihnen also wohl bekannt.

Ihre Entscheidung für zwei Wohnsitze bedeutete für die Hannes alle sechs Monate zwischen München und dem thailändischen Hua Hin pendeln. Sechs Jahre ging das gut. Dann erkrankte seine Frau. Das Haus in Thailand wurde verkauft. Darüber war Wolfgang Hannes nicht betrübt. „Thailand war früher einmal preislich gut, jetzt ist die Lage dramatisch.“ Er meint damit die politische Lage in dem südostasiatischen Land. Die Suche nach einem neuen Wohnsitz in Deutschland begann.

Das Modell des Eiffelturms ist 1,40 Meter hoch. | Bild: Mardiros Tavit

Über digitale Medien gaben sie Anzeigen auf. Das Objekt sollte in Süddeutschland liegen. Aus Bayern erhielten sie drei Antworten. Aus Baden-Württemberg und Hessen lagen 60 Angebote vor.

„Wir kauften uns also ein kleines Auto und wir fuhren sechs Wochen rum.“ Fündig wurden sie schließlich in Leonberg. Einer der Gründe für die Stadt im Stuttgarter Großraum sei die gute Erreichbarkeit des Stuttgarter Flughafens gewesen. So hatten sie noch Anschluss nach Thailand.

Die Renovierung leistete Wolfgang Hannes selbst. „Ich habe schon immer gerne mit den Händen gearbeitet. Mir kam nie ein Handwerker ins Haus“, erzählte der ehemalige Personalleiter einer in der Entwicklungshilfe tätigen Stiftung. Heute leben die beiden im Augustinum in Meersburg.

Video: Mardiros Tavit

In Thailand angefangen, wurde der Eiffelturm in der neuen Heimat zu Ende gebracht. Somit hat der Streichholz-Eiffelturm eine Seereise hinter sich, den er angeschlagen überstanden hat. Aber nichts, was Hannes nicht wieder reparieren konnte. Nach der Fertigstellung des Eiffelturms juckte es ihm bald wieder in den Fingern.

Hannes bringt sich viele Techniken selbst bei

Beim Bau des Eiffelturms musste er sich noch viele Techniken anlernen. Zum Beispiel benötigte er gebogene Streichhölzer für die Bögen zwischen den Pfeilern. „Mir fiel ein, dass wir früher die Spitze unserer Holz-Skier mit heißen Wasser biegsam machten.“ Genauso machte er es mit den Streichhölzern.

Die Streichhölzer für die Bögen wurden mit heißen Wasser gebogen. Die Streichhölzer aus den verschiedenen Ländern haben unterschiedliche Farben oder dunkeln unterschiedlich nach. | Bild: Mardiros Tavit

Für die unterschiedlich dicken Streben musste er die Streichhölzer dünner schneiden. Er halbierte bis achtelte die Hölzchen. „Die Gitterstreben sind alle geviertelt.“ Doch nicht jedes Streichholz eignete sich dafür.

Weltweite Suche nach richtigen Streichhölzern

Die Suche nach den richtigen Streichhölzern war eine eigene Herausforderung. Verbaut wurden schließlich Hölzer aus China, Thailand und Deutschland. Sie sind an den unterschiedlichen Farben zu erkennen, und daran, wie sie nachdunkeln.

Detailaufnahme der Spitze des Modells des Pariser Eiffelturms. | Bild: Mardiros Tavit

Hatte Hannes für den Bau des Eiffelturms genaue Vorlagen und Daten, erwies sich dies für sein Folgewerk als schwierig. „Beim Eiffelturm hatte ich ein Buch vom Erbauer Gustave Eiffel ergattern können.“ Darin enthalten waren auch Skizzen mit Maßen und Ansichten des Turms.

Keine Vorlage für Wiener Riesenrad zu finden

Solch eine Vorlage fand er nicht für das Prater-Riesenrad. Er schrieb die Betreiber-Gesellschaft an, doch die gab nichts raus. „Sie hatten wohl Angst um die Sicherheit und vor Terroristen“, mutmaßte Hannes. So suchte er aus öffentlichen Quellen, vor allem aus dem Internet, die benötigten Daten zusammen.

Detailaufnahme von einem Eiffelturm-Pfeiler. Dank filigraner Arbeit ist die Treppe im Gittergeflecht gut zu erkennen. | Bild: Mardiros Tavit

Wie beim Eiffelturm ging er nur mit Pinzetten, Bastelkleber und Bastelmesser an die Arbeit. „Keine weiteren technischen Hilfsmittel“, betonte der arrivierte Modellbauer. Und wie beim Turm habe beim Riesenrad nicht alles auf Anhieb funktioniert. Es brauchte mehrere Anläufe für das Problem. Doch: „Ich fluche nicht“, erzählte er mit einem süffisanten Lächeln. Aber er habe viel auf bayerisch geschimpft.

Die Kabine 30 des Prater-Riesenrades kann für Veranstaltungen gebucht werden. Auch die Tische und Stühle hat Wolfgang Hannes nachgebildet. | Bild: Mardiros Tavit

Eine weitere Herausforderung kam beim Riesenrad hinzu. Die Kabinen, die hier Waggons heißen, mussten beweglich gelagert sein, denn das Rad sollte sich drehen. Nicht nur das, die Waggons sollten auch die original Möblierung erhalten. Eine Detailbesessenheit, die Hannes schon beim Eiffelturm mit dem Aufzug und den Treppen in den Pfeilern bewiesen hat.

Nach Eiffelturm und Prater-Riesenrad arbeitet der Modellbauer nun an der Londoner Tower Bridge. Die Herausforderung hier: „Zwei Brückenkonzepte, eine Glattbrücke und eine Hängebrücke in einem Objekt zusammenbringen.“ Der Anfang ist vielversprechend.

Die Objekte sind im Laden des Meersburger Augustinums zu den Geschäftszeiten unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen zu sehen.