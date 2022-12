Eine geschlossene Schneedecke. Trotz der Jahreszeit hat damit zum Crosslauf in Meersburg niemand gerechnet. Dadurch ist die Strecke an einigen Stellen nicht nur sehr steil, sondern auch extrem rutschig. Crosslauf steht für querfeldein. Die Läufe für Schüler, Jugendliche und Erwachsene führen über die zunächst verschneiten, dann matschigen Pfade in den Reben oberhalb der Haltnau.

Schnee und Matsch vermischen sich mit der Zeit. | Bild: Santini, Jenna

Beim Hauptlauf sind drei Runden beziehungsweise etwa 6500 Meter zu absolvieren. Florian Röser vom TV Konstanz kommt als erster ins Ziel. Michaela Gertis vom LG Hohenfels ist die schnellste Frau. Röser hat die mehrteilige Hegau-Bodensee-Crosslaufserie, die vom TuS Meersburg, TG Stockach, PTSV Konstanz, SV Reichenau und LT Radolfzell ausgerichtet wird, schon gewonnen.

„Wieder nach vorne gearbeitet“

In Meersburg dominiert er das Läuferfeld nicht von Anfang an. „Es war sehr, sehr rutschig. Ich bin beim Start direkt ausgerutscht und dann lag ich da“, erzählt der 29-Jährige am Nachmittag schmunzelnd. Die anderen laufen an ihm vorbei. „Dann war ich gefühlt Letzter. Nach und nach habe ich mich wieder nach vorne gearbeitet“, berichtet Röser.

Die Läufer erleben ein besonderes Panorama aus Sonne, Schnee und bester Sicht auf den See. Doch sie müssen auch konzentriert bei der Sache sein. „Der Boden unter dem Schnee war nicht gefroren. Daher wurde es immer rutschiger“, sagt der Laufprofi, der an diesem Sonntag keine Spikes trägt. Wiederum andere Läufer haben sich dafür entschieden.

Florian Röser schafft die 6500 Meter querfeldein durch die Meersburger Reben in 23:57,4 Minuten. Die schnellste Frau Michaela Gertis in 29:37,9 Minuten. | Bild: Santini, Jenna

Bernd Stephan von der Abteilung Leichtathletik des TuS Meersburg und vom Lauftreff Meersburg, sowie selbst Teilnehmer, sagt: „Es ist ein Crosslauf. Da gehört das dazu.“ 303 Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren zu den Läufen angemeldet. Gerade bei den Kindern fallen durch Erkältungen einige Teilnehmer aus. Sie laufen auf einer flachen Strecke 700 oder 1400 Meter. Die Jugendlichen und Kurzstreckenläufer begeben sich auf den Rundkurs des Hauptlaufs, jedoch nur für eine Runde mit circa 2500 Metern.

Auch die Kinder geben ihr Bestes. Sie laufen 700 oder 1400 Meter. | Bild: Santini, Jenna

Teilnehmer aus dem Ausland

Bernd Stephan geht, ohne die offiziellen Zahlen am Nachmittag bereits zu kennen, davon aus, dass beim Hauptlauf zwischen 100 und 150 Sportler an den Start gingen – trotz Winterwetter. Die Teilnehmer stammen aus allen Ecken Deutschlands und des Auslands. Stephan zählt Meersburg, Konstanz, Lindau, Ravensburg, Tuttlingen, Hamburg, die Schweiz, einen Ort bei Bordeaux und Argentinien auf. „Es können manchmal auch Studenten sein, die für ihren alten Verein laufen“, erklärt Stephan. Vonseiten des TuS Meersburg ist man mit dem Ablauf vollauf zufrieden. Durch die Bundesstraßen und die Fähre sei Meersburg gut zu erreichen. Niemand wurde verletzt. Das bestätigen auch die vier Vertreter des DRK Meersburg. Sportler vom ASC Konstanz joggen nach dem Crosslauf sogar wieder zur Fähre.

Blick von der Haltnau hoch in die Reben. Hier sind die Kinder in ihren bunten Jacken beim Laufen zu sehen. | Bild: Santini, Jenna

Florian Röser vom TV Konstanz nimmt im Winter an den Crossläufen teil, um „Kraft-Ausdauer zu trainieren“. Er ist es gewohnt, lange Strecken bis zum Marathon zu laufen, schätzt aber auch die kürzeren Distanzen. Als nächstes steht ein Lauf in Bietigheim-Bissingen auf seiner Liste. „Ich betreibe den Laufsport sehr intensiv. Ich habe meine Lieblingssportart gefunden“, sagt der Leistungssportler.

Das sind die nächsten Läufe In der Hegau-Bodensee-Crosslaufserie 2022/2023 sind noch diese Läufe vorgesehen: Altbohlwald, Radolfzell, am 15. Januar 2023; Osterholz, Stockach, am 5. Februar 2023; Schwaketental, Wollmatingen, am 26. Februar 2023. Letzterer laut den Veranstaltern der Serie mit der Bezirksmeisterschaft im Waldlauf. Gewertet werden drei von fünf, um das Endergebnis zu berechnen.

Nicht alle gehören Verein an

Viele Namen auf der Ergebnisliste des Meersburger Crosslaufs sind mit einem Vereinsnamen oder Lauftreff versehen. Der von Daniel Schütze aus Steißlingen nicht. „Ich habe mich für alle fünf Läufe angemeldet“, erklärt Schütze. Sein Grund ist, sich fit zu halten. Er kommt mit den Letzten ins Ziel. In Erinnerung bleibt ihm, wie rutschig die Steigungen irgendwann waren. Das habe viel Kraft in den Beinen erfordert, erklärt Schütze. Im Schnee hat er einen Kopfhörer verloren und wiedergefunden. „Man fragt sich ja immer, weshalb man das macht. Aber nach ein paar Wochen geht es wieder“, witzelt der Steißlinger kurz nach dem Zieleinlauf.